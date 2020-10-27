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Гаттузо убедил Де Лаурентиса продлить контракт на своих условиях

сегодня, 14:00

Сообщается, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо убедил президента клуба Аурелио Де Лаурентиса продлить контракт на своих условиях.

Ранее неаполитанский клуб подписывал со своими тренерами договоры, где присутствовала сумма отступных за преждевременный разрыв.

Однако Гаттузо убедил патрона «Наполи», что останется работать при любых обстоятельствах.

Сам Дженнаро прокомментировал это следующим образом:

Я не доверяю этим контрактам. Я работаю для того, чтобы видеть плоды своей работы. Я старой закалки. Хочу просто работать с максимальным спокойствием.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:19
Человек, спортсмен, личность-достойный уважения!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:00
Зря он это сделал.
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