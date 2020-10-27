Гаттузо убедил Де Лаурентиса продлить контракт на своих условиях

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сегодня, 14:00

Сообщается, что главный тренер «Наполи» убедил президента клуба Аурелио Де Лаурентиса продлить контракт на своих условиях.

Ранее неаполитанский клуб подписывал со своими тренерами договоры, где присутствовала сумма отступных за преждевременный разрыв.

Однако Гаттузо убедил патрона «Наполи», что останется работать при любых обстоятельствах.

Сам Дженнаро прокомментировал это следующим образом: