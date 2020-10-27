Гаттузо убедил Де Лаурентиса продлить контракт на своих условиях

Сообщается, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо убедил президента клуба Аурелио Де Лаурентиса продлить контракт на своих условиях.
Ранее неаполитанский клуб подписывал со своими тренерами договоры, где присутствовала сумма отступных за преждевременный разрыв.
Однако Гаттузо убедил патрона «Наполи», что останется работать при любых обстоятельствах.
Сам Дженнаро прокомментировал это следующим образом:
Я не доверяю этим контрактам. Я работаю для того, чтобы видеть плоды своей работы. Я старой закалки. Хочу просто работать с максимальным спокойствием.