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Малком и Азмун не сыграют против «Боруссии» Д

сегодня, 20:22
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах накануне матча против «Боруссии» Д в Лиге чемпионов.

Ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь. Малком прилетел для того, чтобы пройти консультацию по травме. У Азмуна не коронавирус, а другое заболевание. Жирков пропустил какое-то время. Сейчас он тренировался вместе с командой. Юрий готов. Сколько сможет сыграть – посмотрим. Знаем его возможности. Здоровье позволяет ему проводить полные матчи.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 20:46
зенит с Реалом лучше не сравнивать, тем более ненужных игроков барсы
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:45
Без шансов, похоже! Возможно, последний матч физручка Семачка.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:43
Малком как Азар в Реале... Огромные деньги, а толку ноль пока.
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 20:42
А Легенда Дзюба?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:41
Как будто с ними бы Зенит не проиграл xD
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:41
Забивать уже некому.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 20:40
А Малком не больно то и хотел. Персонаж похлеще Шюррле, тот хоть бесплатно пришёл, а за этого 50 отдали. В итоге оба 70% времени в лазарете, а в оставшееся - бесполезны.
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 20:40
Главное " ЛЕВ" наш на бою!)))
А Малком с Иранцем не потеря)!!!
Дзюба: Командочка.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:36
А кто-нибудь надеялся, что Малком на игру летит? На попутке до больнички подбросили.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:35
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 20:34
    Малком хорошенько пристроился в Питере)))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:34
    Решили не позориться.
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 20:33
    Дзюба - Я скучаю по Азмуну!!!!
    particular
    particular
    сегодня в 20:31
    Вся декларируемая мощь уткнулась в предматчевую немощь 😞
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    сегодня в 20:29
    Да это не страшно...страшно что Вилков не сыграет..
    fczpkossidspb
    fczpkossidspb
    сегодня в 20:27
    Прорвёмся!!
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 20:25
    У Азмуна не коронавирус, а другое заболевание
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1211853/semak-sergey-malkom
    Че за тайна с Азмуном не пойму? Рецидив анальной травмы от Дзюбы?
    David Young
    David Young
    сегодня в 20:23
    Это ещё больше усложняет ситуацию Зенита.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 20:22
    это печально для Зенита
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