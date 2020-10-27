Малком и Азмун не сыграют против «Боруссии» Д

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах накануне матча против «Боруссии» Д в Лиге чемпионов.
Ни Малком, ни Азмун не смогут нам помочь. Малком прилетел для того, чтобы пройти консультацию по травме. У Азмуна не коронавирус, а другое заболевание. Жирков пропустил какое-то время. Сейчас он тренировался вместе с командой. Юрий готов. Сколько сможет сыграть – посмотрим. Знаем его возможности. Здоровье позволяет ему проводить полные матчи.
А Малком с Иранцем не потеря)!!!
Дзюба: Командочка.
А Малком с Иранцем не потеря)!!!
Дзюба: Командочка.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1211853/semak-sergey-malkom
Че за тайна с Азмуном не пойму? Рецидив анальной травмы от Дзюбы?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1211853/semak-sergey-malkom
Че за тайна с Азмуном не пойму? Рецидив анальной травмы от Дзюбы?