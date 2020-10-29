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Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

сегодня, 12:22

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продемонстрировал лучший дебют в истории Лиги чемпионов – за 10 первых матчей футболист забил 12 голов.

20-летний норвежец по этому показателю опередил Симоне Индзаги (бывший игрок «Лацио»), Харри Кейна («Тоттенхэм») и Садио Мане («Ливерпуль»), которые за 10 первых матчей забили по девять мячей.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
сегодня в 13:17
Я пишу в целом на протяжении карьеры, а ни тогда, когда у игрока (Левандовски) наметился спад. А что мне их в молодости вспоминать? Все перечисленные мною футболисты, всю карьеру играли ярко. Тот же Левандовски ещё в Дортмунде играл ярко и забивал пачками.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 13:14
прям как наш дзюба..рекордсмэн
Анд-м
Анд-м
сегодня в 13:10
Летом в Реал за 120 лямов уйдет
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:09
он в Юве будет
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 13:07
если ставит рекорды в ЛЧ, значит ему одна дорога в Реал )) Рекордсмены ЛЧ это стихия Мадрида )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:05
У него потрясающая физика. При таком росте и габаритах, прекрасная резкость, великолепная координация, отличный удар. Это типично норвежский продукт их системы физического воспитания молодежи. Просто у них футбол менее популярен, чем лыжи, бенди, коньки. Но стадионы и поля даже за полярным кругом - это фантастика. После этого вопрос какая страна более футбольная Россия , или Норвегия становится риторическим. Мы даже массовостью не можем взять.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 12:56
Левандовски уже несколько игры вообще не «выходит» играть-финал ЛЧ, Суперкубок Европы, тот же матч с Локо.
Да и вспомни этих футболистов в его возрасте
112910415
112910415
сегодня в 12:51
помогают ему добрые люди ...
Palex
Palex ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:38
Да уж, чересчур фартовый. Фарта у него явно больше, чем мастерства. Вот вроде забивает, а всё равно, какой-то он не яркий, даже скорее блеклый. Нет в его игре того, что есть у Ибрагимовича или Левандовски. Я уж не говорю о Роналдо и Месси.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:33
Парень уже топ...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:30
Красавец!!!
Надеюсь новый президент Барселоны пиведет Холланда в Барсу или закончит начатое с трансфером Лаутаро, а не будет приводить середняков Депаев
particular
particular
сегодня в 12:29, ред.
Молодость, фарт, личные качества, опытные тренеры и матёрые партнёры, вполне, могут подтолкнуть его к новым статистическим свершениям...
azkan
azkan
сегодня в 12:26
Крутой игрок. Уже покупатели вокруг ходят. В Дортмунде долго не задержится.
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