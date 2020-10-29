Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продемонстрировал лучший дебют в истории Лиги чемпионов – за 10 первых матчей футболист забил 12 голов.
20-летний норвежец по этому показателю опередил Симоне Индзаги (бывший игрок «Лацио»), Харри Кейна («Тоттенхэм») и Садио Мане («Ливерпуль»), которые за 10 первых матчей забили по девять мячей.
🔥 Most @ChampionsLeague goals in first 10 apps— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 28, 2020
1️⃣2️⃣ Erling Braut Haaland
9️⃣ Simone Inzaghi
9️⃣ Harry Kane
9️⃣ Sadio Mane
🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GEr2LqhCMf
Да и вспомни этих футболистов в его возрасте
Да и вспомни этих футболистов в его возрасте
Надеюсь новый президент Барселоны пиведет Холланда в Барсу или закончит начатое с трансфером Лаутаро, а не будет приводить середняков Депаев
Надеюсь новый президент Барселоны пиведет Холланда в Барсу или закончит начатое с трансфером Лаутаро, а не будет приводить середняков Депаев