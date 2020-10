Холанд установил рекорд Лиги чемпионов

Форвард дортмундской «Боруссии» продемонстрировал лучший дебют в истории Лиги чемпионов – за 10 первых матчей футболист забил 12 голов.

20-летний норвежец по этому показателю опередил (бывший игрок «Лацио»), («Тоттенхэм») и («Ливерпуль»), которые за 10 первых матчей забили по девять мячей.

🔥 Most @ChampionsLeague goals in first 10 apps



1️⃣2️⃣ Erling Braut Haaland

9️⃣ Simone Inzaghi

9️⃣ Harry Kane

9️⃣ Sadio Mane



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GEr2LqhCMf