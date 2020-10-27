Миранчук начал погоню за Аршавиным. Голы россиян в Лиге чемпионов за «Барселону», МЮ и «Челси»

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сегодня, 18:56

Накануне нового матча «Аталанты» и Миранчука в Лиге чемпионов «Соккер.ру» изучает результативные следы российских футболистов в замечательном турнире.

1 гол

Алексей Миранчук — гол за «Аталанту» (Италия)

В прошлом сезоне Алексей Миранчук забил два гола в Лиге чемпионов за «Локомотив», оба в ворота «Ювентуса», а новый розыгрыш турнира российский полузащитник начал уже в рядах итальянской команды из Бергамо. Неделю назад «Аталанта» играла с датским «Мидтьюлландом» на выезде, Миранчук появился в концовке матча и через 7 минут отметил дебют за новый клуб красивым голом.

Владимир Бут — гол за «Боруссию Дортмунд» (Германия)

Талантливый футболист из Новороссийска в середине 90-х уехал играть за дортмундскую «Боруссию», с которой выиграл два чемпионских титула и Лигу чемпионов. Свой единственный гол в ЛЧ Бут забил в ворота «Галатасарая» в следующем розыгрыше после европейского триумфа «Дортмунда».

Дмитрий Шуков — гол за «Виллем II» (Нидерланды)

Воспитанник самарского футбола начал профессиональную карьеру в ЦСКА , а потом уехал в Нидерланды, где выступал на протяжении 12 лет. В сезоне 1999/2000 «Виллем II» Шукова попал в одну лигочемпионскую группу со «Спартаком», но отличился россиянин в перестрелке с пражской «Спартой» (3:4).

Алексей Бахарев — гол за «Шахтер» (Украина)

В России полузащитник играл за «Спартак» и «Ротор», а потом переехал в Донецк, чтобы принять участие в дебютном сезоне «Шахтера» в Лиге чемпионов. Свой гол Алексей забил «Арсеналу» на «Хайбери», «горняки» после получаса игры вели в Лондоне 2:0, но в итоге проиграли 2:3.

Александр Мостовой — гол за «Сельту» (Испания)

Большую часть своей карьеры Мостовой провел в «Сельте», в Виго ему дали прозвище «Царь», вот только в Лиге чемпионов за испанский клуб Александр сыграл только в своем последнем сезоне. Мостовой выводил «Сельту» с капитанской повязкой на матчи с «Миланом» и «Аяксом», а свой мяч забил в ворота «Брюгге». Галисийцы вышли из группы, но в 1/8 финала уступили «Арсеналу».

Алексей Смертин — гол за «Челси» (Англия)

Родился и вырос в Барнауле, сделал себе имя в «Локомотиве», а потом успешно играл во Франции и Англии. В сезоне 2004/05 Смертин помог Жозе Моуриньо одержать победу над его бывшим клубом — «Порту».

Андрей Каряка — гол за «Бенфику» (Португалия)

Каряке не довелось сыграть за российские клубы в Лиге чемпионов, но у него есть несколько матчей за «Бенфику». В одном из них Андрей помог «орлам» разгромить «Селтик» со счетом 3:0.

Юрий Жирков — гол за «Челси» (Англия)

Мало кому удается забить в Лиге чемпионов в ворота команды, которой симпатизируешь с детства. Жирков сделал это: классным ударом слету огорчил «Спартак» в «Лужниках», играя за «Челси».

Роман Нойштедтер — гол за «Шальке» (Германия)

По правде говоря, мы и не знали, что Нойштедтер — наш парень, когда он послал мяч в ворота «Галатасарая» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2012/13. За сборную России Роман начал играть только три года спустя.

2 гола

Павел Погребняк — 2 гола за «Штутгарт» (Германия)

Свой дебютный гол в Лиге чемпионов Погребняк забил за «Зенит» в ворота БАТЭ , а в сезоне 2009/10 он играл за «Штутгарт» и на групповой стадии поразил ворота румынской «Унири» и «Глазго Рейнджерс». В 1/8 финала сражался с «Барселоной», но безрезультатно.

Андрей Канчельскис — по голу за МЮ (Англия) и «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)

Канчельскису удалось забить в Лиге чемпионов за две зарубежные команды: выступая за «Манчестер Юнайтед» он огорчил шведский «Гетеборг», а в составе «Рейнджерс» огорчил «Галатасарай», который является любимой жертвой наших легионеров.

Игорь Корнеев — по голу за «Барселону» (Испания) и «Фейеноорд» (Нидерланды)

Гол в ворота ПСЖ за «Барселону» — единственный для Игоря Корнеева в сезоне 1994/95, который он провел в каталонском суперклубе. Между прочим, отличился не в рядовом матче, в четвертьфинале. За «Фейеноорд» забил на групповой стадии в ворота «Манчестер Юнайтед», но это был всего лишь гол престижа в ответ на хет-трик Энди Коула.

Денис Черышев — 2 гола за «Валенсию» (Испания)

Черышев играл в Лиге чемпионов за «Реал», но оба своих лигочемпионских гола забил в прошлом сезоне в футболке «Валенсии». На групповой стадии россиянин поразил ворота «Лилля», а в 1/8 финала забил гол престижа в ворота «Аталанты».

Дмитрий Аленичев — 2 гола за «Порту» (Португалия)

На счету Дмитрия Аленичева самый статусный для россиян гол в Лиге чемпионов — он забил в финальном матче сезона 2003/04, который выиграл в составе «Порту». В том же розыгрыше Аленичев отметился победным мячом в ворота «Марселя» на групповой стадии.

3 гола

Дмитрий Хохлов — 3 гола за ПСВ (Нидерланды)

Забивал за голландский клуб на групповой стадии двух розыгрышей подряд: в сезоне 1998/99 поразил ворота «Кайзерслаутерна» и «Бенфики», а через год забил в ворота «Баварии» в Мюнхене.

Роман Павлюченко — 3 гола за «Тоттенхэм» (Англия)

К двум голам в Лиге чемпионов за «Спартак» (поразил ворота «Интера» и «Спортинга») Павлюченко добавил три точных удара за «Тоттенхэм» в сезоне 2010/11, когда играл бок о бок с Модричем, Бэйлом, Краучем и ван дер Вартом. Роман снова забил «Интеру», и на этот раз его команда победила, а в матче с «Твенте» отметился дублем. Павлюченко — единственный из российских футболистов, кому удалось забить в Лиге чемпионов современного формата больше одного гола за матч в составе зарубежной команды.

4 гола

Андрей Аршавин — 4 гола за «Арсенал» (Англия)

Возможно, вы удивитесь, но у Андрея Аршавина нет ни одного забитого мяча за «Зенит» в основной сетке Лиги чемпионов (в квалификации отмечался пару раз). Все свои четыре гола Андрей Сергеевич забил за лондонских «канониров». Вот список жертв: португальская «Брага», сербский «Партизан», «Барселона» и греческий «Олимпиакос».

10 голов

Сергей Юран — 7 голов за «Бенфику» (Португалия) и 3 гола за «Штурм» (Австрия)

Безоговорочный лидер этого рейтинга является также самым результативным нашим соотечественником по голам в Лиге чемпионов вообще: у Юрана 13 забитых мячей, вдобавок к упомянутым он еще трижды отличился за «Спартак». Юран забил два гола в ворота «Галатасарая» в двух разных матчах, огорчал «Глазго Рейнджерс» и киевское «Динамо».