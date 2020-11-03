Врач Марадоны рассказал о причине его госпитализации

Леопольдо Луке, личный врач легенды сборной Аргентины , объяснил, почему 60-летний наставник «Химнасии» был помещён в одну из больниц города Ла-Плата.

Знаю, что Диего может чувствовать себя в 10 тысяч раз лучше. Его пребывание здесь должно помочь ему. Он приехал сюда, потому что захотел это сделать. Но ничего серьёзного нет.

Он находится здесь уже три дня и восстанавливает гидратацию организма, а также проходит обследования.

С точки зрения эмоционального состояния, мы видели его другим. Но это не так, что он не может принимать пищу. Мы просто решили, что он побудет здесь, пока мы как следует изучим его состояние. Оставим его в больнице, пока всё не нормализуется. Он в порядке. Если он захочет, то покинет больницу.