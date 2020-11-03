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Врач Марадоны рассказал о причине его госпитализации

вчера, 08:00

Леопольдо Луке, личный врач легенды сборной Аргентины Диего Марадоны, объяснил, почему 60-летний наставник «Химнасии» был помещён в одну из больниц города Ла-Плата.

Знаю, что Диего может чувствовать себя в 10 тысяч раз лучше. Его пребывание здесь должно помочь ему. Он приехал сюда, потому что захотел это сделать. Но ничего серьёзного нет.

Он находится здесь уже три дня и восстанавливает гидратацию организма, а также проходит обследования.

С точки зрения эмоционального состояния, мы видели его другим. Но это не так, что он не может принимать пищу. Мы просто решили, что он побудет здесь, пока мы как следует изучим его состояние. Оставим его в больнице, пока всё не нормализуется. Он в порядке. Если он захочет, то покинет больницу.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ beefs (раскрыть)
вчера в 15:33
Скорее всего.
Адремевю
Адремевю
вчера в 13:53
Жив здоров, лежу в больнице,
Сыт по горло, жрать хочу,
Приезжайте поскорее, я вас видеть не хочу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 09:56
Причина госпитализации Диего как всегда заключается в самом Диего.
feris1
feris1
вчера в 09:45
Понятно,что ничего не понятно.
112910415
112910415
вчера в 09:23
не совсем объяснил
Sadjon
Sadjon
вчера в 09:00
Здоровья легенде!!!!!!
Loko57
Loko57
вчера в 08:58
Он здоров, но пусть полечится... Странное высказывание.
shlomo
shlomo
вчера в 08:07
Марафет да еще и с бухлом до добра не доводят....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:04
Старость не радость. Да ещё при такой бурной молодости...
beefs
beefs
вчера в 08:02
опять наркотики подвели?...
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