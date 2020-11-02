«Реал» назвал имя игрока, заразившегося COVID-19 перед матчем с «Интером»

Пресс-служба «Реала» на официальном сайте подтвердила, что один из футболистов команды получил положительный результат после теста на COVID-19 в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
Зараженным оказался защитник Эдер Милитао.
В клубе отмечают, что все контактировавшие с футболистом лица, включая других игроков «Реала», не заражены.
Ранее стало известно, что нападающий «Интера» Лукаку не поможет команде в матче против «Реала» из-за травмы бедра.
Пусть с этой игры начнутся успешные времена Реала и Зидана!
Пусть с этой игры начнутся успешные времена Реала и Зидана!