ГлавнаяНовости

«Реал» назвал имя игрока, заразившегося COVID-19 перед матчем с «Интером»

вчера, 14:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер23:00 Не начался

Пресс-служба «Реала» на официальном сайте подтвердила, что один из футболистов команды получил положительный результат после теста на COVID-19 в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Зараженным оказался защитник Эдер Милитао.

В клубе отмечают, что все контактировавшие с футболистом лица, включая других игроков «Реала», не заражены.

Ранее стало известно, что нападающий «Интера» Лукаку не поможет команде в матче против «Реала» из-за травмы бедра.

Все новости
Марадона госпитализирован в Аргентине. У него нет симптомов коронавируса
Сегодня, 02:59 Комментарии2
Тен Хаг: «Некоторым игрокам „Аякса“ запретили въезд в Данию. Это странно»
Сегодня, 01:55 Комментарии2
11 футболистов «Аякса» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов
Вчера, 19:43 Комментарии16
Тотти заразился коронавирусом
Вчера, 18:51 Комментарии7
ОфициальноЗащитник «Баварии» Зюле заразился коронавирусом
Вчера, 15:11 Комментарии5
Лукаку не поможет «Интеру» в матче против «Реала» из-за травмы бедра
Вчера, 09:30 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Homelander
Homelander
вчера в 19:33, ред.
Лукаку черный богатырь потерян. Но Есть Лаутару- треху загрузит Вмадрид.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:43
У Интера более весомая потеря в лице Лукаку чем у Реала Милитао.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:38
Состав и без него сильнейший,побеждать!
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 14:29
Ага!!)) Холланда и Мбаппе и еще Камавингу с Упамекано! Вот губищи раскатали)))В это ТО никого не взяли , а в следующее Перец вам накупит)Есть и другие мешки!
ДСА
ДСА
вчера в 14:22
На карантин надо сажать всю команду, а то заразят соперников и никакой ответственности.
Mangur
Mangur
вчера в 14:17
Печальное событие. Пожелвем скореййшего выздоровления
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:11, ред.
Должны справиться и без Милитао! Ему конечно здоровья! У Интера тоже проблемы в атаке, так как Лукаку выбыл из-за травмы! У Интера проблема по весомее, чем у Реала! Надеюсь, что Реал Мадрид выиграет у Интера а двух этих матчах. А потом отомстит Шахтёру и Боруссии Мёнхенгладбах! В последней игре вроде нормально Реал двигался, и голы нормальные забили. С возвращением Азара, в атаке больше вариантов стало у Зидана. Всё таки, Винисиус не такой игрок, как Азар в форме! Летом ещё Мбаппе и Холланда взять бы в атаку. В полузащиту Камавингу, а в оборону Упамекано!
Пусть с этой игры начнутся успешные времена Реала и Зидана!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100