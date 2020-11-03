Тен Хаг: «Некоторым игрокам „Аякса“ запретили въезд в Данию. Это странно»

Главный тренер «Аякса» накануне выездного матча с «Мидтьюлландом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал информацию о том, что 11 игроков амстердамского клуба заразились коронавирусом.

Будем играть теми, кто есть. Все они хорошие футболисты и находятся в хорошей форме.

Некоторым футболистам разрешено играть в Нидерландах, но не в Дании. Им не разрешили въезд в страну, хотя они играли в Нидерландах и других местах. Это немного странно.

Мне нельзя ничего говорить о том, у кого из игроков выявлен коронавирус. Я не буду обсуждать персоналии. Некоторые выйдут играть не на своих позициях.

«Мидтьюлланд» — хорошая команда, они это продемонстрировали. Но я уверен в своих игроках. Конечно, на групповом этапе всего 6 матчей. Это значит, что мы должны победить.