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Тен Хаг: «Некоторым игрокам „Аякса“ запретили въезд в Данию. Это странно»

сегодня, 01:55
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс23:00 Не начался

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг накануне выездного матча с «Мидтьюлландом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал информацию о том, что 11 игроков амстердамского клуба заразились коронавирусом.

Будем играть теми, кто есть. Все они хорошие футболисты и находятся в хорошей форме.

Некоторым футболистам разрешено играть в Нидерландах, но не в Дании. Им не разрешили въезд в страну, хотя они играли в Нидерландах и других местах. Это немного странно.

Мне нельзя ничего говорить о том, у кого из игроков выявлен коронавирус. Я не буду обсуждать персоналии. Некоторые выйдут играть не на своих позициях.

«Мидтьюлланд» — хорошая команда, они это продемонстрировали. Но я уверен в своих игроках. Конечно, на групповом этапе всего 6 матчей. Это значит, что мы должны победить.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:38
Датчане хотят по максимуму использовать с неба свалившийся шанс на победу, вот и стараются.
Mangur
Mangur
сегодня в 02:02
Наркотики, секс рок-н-рол?
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