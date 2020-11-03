«Барселона» и «Ман Сити» продвинулись в переговорах по Эрику Гарсии

Сообщается, что «Барселона» планирует зимой подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.
Стороны продвинулись в переговорах по трансферу 19-летнего игрока.
Каталонцы готовы заплатить за Гарсию 8 миллионов евро.
Сообщается, что «Барселона» планирует зимой подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.
Стороны продвинулись в переговорах по трансферу 19-летнего игрока.
Каталонцы готовы заплатить за Гарсию 8 миллионов евро.
Ненужного дофи... только вот никто особо не купит за нормальные деньги то что они понапокупали.
Ненужного дофи... только вот никто особо не купит за нормальные деньги то что они понапокупали.