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«Барселона» и «Ман Сити» продвинулись в переговорах по Эрику Гарсии

вчера, 10:23

Сообщается, что «Барселона» планирует зимой подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию.

Стороны продвинулись в переговорах по трансферу 19-летнего игрока.

Каталонцы готовы заплатить за Гарсию 8 миллионов евро.

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Все комментарии
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 11:54
Чтобы купить что то нужное, сперва продать что то ненужное :)
Ненужного дофи... только вот никто особо не купит за нормальные деньги то что они понапокупали.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:47
у барса денег щас нет, наверняка будут ждать лета и попробуют бесплатно забрать
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:24
Сначала Барселоне надо кого-то продать.
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