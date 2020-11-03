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Роббен не выйдет на поле до декабря

вчера, 22:10

Вингер «Гронингена» Арьен Роббен не будет принимать участие в ближайших матчах голландского клуба. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Футболист сначала восстановится после прошлых травм, чтобы быть полностью здоровым, а только потом вернётся к выступлениям за клуб. В ближайшие недели Роббен проведет индивидуальную программу тренировок. Крайний срок восстановления Арьена не сообщается, но полузащитник точно не будет принимать участие в играх «Гронингена» до начала декабря.

Напомним, что этим летом Роббен решил возобновить футбольную карьеру, вернувшись в «Гронинген», воспитанником которого он является.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 23:50
Феномен Голландский! Давай Роббен, возвращайся скорей!
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:51
Топовый игрок с хрустальные ногами
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:40
Шикарный игрок но травмы это бич его)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:32
Опять он за своё?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:16
доигрывает уже
drug01
drug01
вчера в 22:12
Очень жаль будем ждать,
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