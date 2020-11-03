Роббен не выйдет на поле до декабря

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вчера, 22:10

Вингер «Гронингена» не будет принимать участие в ближайших матчах голландского клуба. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Футболист сначала восстановится после прошлых травм, чтобы быть полностью здоровым, а только потом вернётся к выступлениям за клуб. В ближайшие недели Роббен проведет индивидуальную программу тренировок. Крайний срок восстановления Арьена не сообщается, но полузащитник точно не будет принимать участие в играх «Гронингена» до начала декабря.

Напомним, что этим летом Роббен решил возобновить футбольную карьеру, вернувшись в «Гронинген», воспитанником которого он является.