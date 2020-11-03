Ван дер Вил борется с паническими атаками

Нидерландский защитник признался, что борется с паническими атаками.

По словам 32-летнего футболиста, причины психических расстройств связаны с его карьерой.

Я постоянно испытывал давление, стараясь показать себя с лучшей стороны вне зависимости от того, как я на самом деле себя чувствовал. Я всегда скрывал свои эмоции, а они копились все эти годы. Разочарование, гнев, огорчение, печаль — я постоянно все откладывал это в сторону и просто продолжал свою жизнь и карьеру.