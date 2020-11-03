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Ван дер Вил борется с паническими атаками

вчера, 09:52

Нидерландский защитник Грегори ван дер Вил признался, что борется с паническими атаками.

По словам 32-летнего футболиста, причины психических расстройств связаны с его карьерой.

Я постоянно испытывал давление, стараясь показать себя с лучшей стороны вне зависимости от того, как я на самом деле себя чувствовал. Я всегда скрывал свои эмоции, а они копились все эти годы. Разочарование, гнев, огорчение, печаль — я постоянно все откладывал это в сторону и просто продолжал свою жизнь и карьеру.

Последним клубом игрока был «Торонто».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ NGYRZ (раскрыть)
вчера в 13:00
Ага!Точно !Мне сын говорил про него)
NGYRZ
NGYRZ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:38
Да, это вообще страшная вещь. Она может у любого человека развиться.

Есть такой актер, Кирилл Плетнев в сериале Диверсант снимался, вот у него эти пан.атаки развились, он об этом на ютубе рассказывает и делится переживаниями.
STVA 1
STVA 1 ответ NGYRZ (раскрыть)
вчера в 12:25
Мне парень один говорил что-то наподобие. У него после боевых действий байда такая. На таблетках долго сидел.
NGYRZ
NGYRZ ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:23
Еще какая, человек с ума может сойти от этой напасти.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 10:51
Это кумара!
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:12
Стрёмная по ходу это вещь)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:09
Обычно в Европе,так оправдывают допинг!
Gahi
Gahi
вчера в 09:55
Тяжёлый случай, но нужно стараться держать себя в руках. Удачи
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