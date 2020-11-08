Марушич: «„Лацио“ может сказать своё слово в матче с „Ювентусом“»

Нападающий «Лацио» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ювентуса» в Серии А.

Мы все сосредоточены на этой игре, которая очень важна для нас, а потом уже будем думать об иных вещах. В наших последних матчах было несколько проблем, с которыми нам нужно было разобраться, но мы доказали, что являемся сильной командой.

«Юве» — это команда, которая знает, как побеждать, но мы тоже можем сказать свое слово. Это будет отличная игра.