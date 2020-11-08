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Марушич: «„Лацио“ может сказать своё слово в матче с „Ювентусом“»

сегодня, 12:40
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Лацио» Адам Марушич поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ювентуса» в Серии А.

Мы все сосредоточены на этой игре, которая очень важна для нас, а потом уже будем думать об иных вещах. В наших последних матчах было несколько проблем, с которыми нам нужно было разобраться, но мы доказали, что являемся сильной командой.

«Юве» — это команда, которая знает, как побеждать, но мы тоже можем сказать свое слово. Это будет отличная игра.

«Лацио» накануне матча с «Ювентусом» сдал тест на COVID-19.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:15
вот только какое?)))))))))))
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