Гасперини: «Миранчук — не приоритет для „Аталанты“. У нас другие проблемы»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука накануне матча против «Интера» в Серии А.
Миранчук хорошо готов физически, восстановился после травмы и тренируется. Мы имеем проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук сейчас не приоритет.
Российский хавбек остается в запасе уже четвертый матч подряд. На поле в составе бергамасков Алексей появился один раз — в матче ЛЧ против «Мидтьюлланда» (4:0). Миранчук вышел на поле в концовке матча и забил гол.