Гасперини: «Миранчук — не приоритет для „Аталанты“. У нас другие проблемы»

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сегодня, 12:05

Главный тренер «Аталанты» рассказал о состоянии полузащитника накануне матча против «Интера» в Серии А.

Миранчук хорошо готов физически, восстановился после травмы и тренируется. Мы имеем проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук сейчас не приоритет.