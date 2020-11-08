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Гасперини: «Миранчук — не приоритет для „Аталанты“. У нас другие проблемы»

сегодня, 12:05

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии полузащитника Алексея Миранчука накануне матча против «Интера» в Серии А.

Миранчук хорошо готов физически, восстановился после травмы и тренируется. Мы имеем проблемы в полузащите и на флангах обороны. Поэтому Миранчук сейчас не приоритет.

Российский хавбек остается в запасе уже четвертый матч подряд. На поле в составе бергамасков Алексей появился один раз — в матче ЛЧ против «Мидтьюлланда» (4:0). Миранчук вышел на поле в концовке матча и забил гол.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:47
Как бы там ни было, и понятно, что всем нам, простым российским болельщикам, хотелось бы, чтобы Алексей играл в основе, но Гасперини виднее. Он главный тренер, человек отвечающий за результат, ему виднее, кто должен выходить в старте. Я не думаю, что он сам себе враг и имеет место какая-то предвзятость.. Видел бы, что Миранчук достоин играть в основе, поставил бы. Ну а Леше удачи и терпения, работать на тренировках, а шанс проявить себя полагаю все равно предоставится. Главное за него зацепиться. В наш чемпионат по спортивной ходьбе всегда успеется вернуться. Как обычно личное мнение.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:42
То ли дело Артем.правая хорошо,женщина слабое подобие левой руки).и не надо ни чего доказать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Джон Иванов (раскрыть)
сегодня в 13:38
Или хотя бы равен другим
Джон Иванов
Джон Иванов
сегодня в 13:35, ред.
Это называется променял лучшие финансовые условия на футбол, это по нашим меркам он звезда, а там ему надо ещё доказать, что он лучше других
112910415
112910415
сегодня в 13:34
ну, обычное дело
AMT
AMT
сегодня в 13:26
3.туда было переходить
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 13:26
Ну как там, сильно согласованный трансфер? =) У них вон Малиновский есть, вот он полузащитник здорового человека. А это 12 распиаренное пусть теперь на лавке сидит, раз руководство такие идиоты, чтобы всякий мусор скупать.
beefs
beefs
сегодня в 13:16
обидно, досадно но ладно, знал на что шел...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:16
Раз купили - надо использовать.
nubom
nubom
сегодня в 13:13
А с чего все решили, что он будет игроком основы? Гасперини просто указал место наших футболистов в европейском табеле о рангах....
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 13:13, ред.
Красавчик тренер, не боится говорить как есть. Олд скул чисто респект)
Vic2016
Vic2016
сегодня в 13:12
Вот и уехал в Европу .... полировать лавку. Грустно.
Klasse
Klasse ответ JackNorz (раскрыть)
сегодня в 13:10
А что Дзюба?) За 3 года ничего не поменялось. Какой был - такой и остался. Игрок средней руки🖐️
Мaлик
Мaлик
сегодня в 13:07
Нужна игровая практика....он игрок сборной...
Накир
Накир
сегодня в 13:05
Плохо дело....нужно на тренировках себя показывать
Mangur
Mangur
сегодня в 12:58
"Гасперини: «Миранчук — не приоритет для „Аталанты“
Воздержусь от комментария. Иначе ВАР может флуд вписать.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 12:56
Ну вот тебе и на....если просидит на лавке еще пару матчей, то игровая практика будет ноль...
Dr.S
Dr.S ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 12:56
Тоже удивляет все это «увлечение дзюбы» на миранчука, ну перешёл посредственный по меркам Европы игрок ротации в клуб уже с сформированным составом, поэтому ожидаемо и сидит на лавке. В чем новость то?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:52
Что думали они будут молиться на Миранчука.
JackNorz
JackNorz ответ spartak never die (раскрыть)
сегодня в 12:51
Что то новость про Дзюбу потеряли, видимо нельзя про нац. героя и льва такое писать.
Вообще это очередной зашквар дзюбы
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:50
Ну в аренду бы отдали тогда.. Головин похоже тоже не туда попал..
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 12:44
Старый 3... было покупать парня) что-бы на скамейке мариновать что-ли))
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 12:43
зимой похоже аренда куда-нибудь в Беневенто - Специя
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ spartak never die (раскрыть)
сегодня в 12:41
Я так понял, синдром дефицита внимания и некоторое тугоумие. Ничего нового. Хотя в креативности ему не откажешь.
Dr.S
Dr.S ответ spartak never die (раскрыть)
сегодня в 12:41
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    сегодня в 12:40
    Отдайте его в аренду в другой европейский клуб с правом выкупа, достал этот старый....
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:34
    Словом,и этого закопали.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 12:29
    Сказал так сказал!Типа -отстаньте на....)
    spartak never die
    spartak never die
    сегодня в 12:26, ред.
    Чё там с Дзюбой, пацаны?)
    Только ради комментов после его сегодняшней выходки вернулся на соккер спустя 3 года)
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:22
    ждал значит большего))) но тебя ........... пошутили)))))
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