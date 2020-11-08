Горецка: «В матче с „Боруссией“ мы допускали ошибки слишком часто»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 7-го тура Бундеслиги.

«Дортмунд» был сосредоточен на наших ошибках. Сегодня мы их допускали слишком часто. Мы одержали заслуженную победу, поскольку в правильных ситуациях были чуть быстрее и решительнее соперника. Все команды сейчас показывают, что они умеют. Мы могли на протяжении всех 90 минут выкладываться на максимум. Такие матчи вдвойне важны.