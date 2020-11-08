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Горецка: «В матче с „Боруссией“ мы допускали ошибки слишком часто»

сегодня, 10:47
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 7-го тура Бундеслиги.

«Дортмунд» был сосредоточен на наших ошибках. Сегодня мы их допускали слишком часто. Мы одержали заслуженную победу, поскольку в правильных ситуациях были чуть быстрее и решительнее соперника. Все команды сейчас показывают, что они умеют. Мы могли на протяжении всех 90 минут выкладываться на максимум. Такие матчи вдвойне важны.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 11:16
да, оборона в первую очередь у них не выглядит безупречно
однако, инстинкт убийцы пока что перевешивает)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:58
Игроки Баварии были мобильнее
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:49
да в обороне бавария не идеальна)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:49
Очень много ошибок
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