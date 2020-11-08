Горецка: «В матче с „Боруссией“ мы допускали ошибки слишком часто»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 7-го тура Бундеслиги.
«Дортмунд» был сосредоточен на наших ошибках. Сегодня мы их допускали слишком часто. Мы одержали заслуженную победу, поскольку в правильных ситуациях были чуть быстрее и решительнее соперника. Все команды сейчас показывают, что они умеют. Мы могли на протяжении всех 90 минут выкладываться на максимум. Такие матчи вдвойне важны.
однако, инстинкт убийцы пока что перевешивает)
однако, инстинкт убийцы пока что перевешивает)