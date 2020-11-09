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Тест Кругового на коронавирус дал сомнительный результат

сегодня, 22:49

Тест защитника «Зенита» Данила Кругового на коронавирус показал сомнительный результат. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной России.

По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодёжной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

Ранее на карантин ушёл «Зальцбург», выступающий в одной группе Лиги чемпионов с «Локомотивом».

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zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 23:01
Лишбы на спид не,был положителен,а корона,пару таблеток эритромицина или др. И на поле!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:00, ред.
Вот и в Зенит пришла беда.
Лацио наградил, к бабке не ходи..
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 22:57
Можно сказать что положительный скорее всего)
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 22:55
Щас и у рукоблуда якобы что-нибудь найдут, чтоб прикрыть его от прожарки трибун))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:50
Сомнительный - не положительный
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