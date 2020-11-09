Тест Кругового на коронавирус дал сомнительный результат

Тест защитника «Зенита» на коронавирус показал сомнительный результат. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной России.

По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодёжной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.