Тест Кругового на коронавирус дал сомнительный результат

Тест защитника «Зенита» Данила Кругового на коронавирус показал сомнительный результат. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сборной России.
По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодёжной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.
Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.
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