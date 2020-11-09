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В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Зайнутдинова и Марадишвили

сегодня, 13:51

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии здоровья полузащитников Бактиора Зайнутдинова и Константина Марадишвили, а также молодого защитника Никиты Котина.

У заменённого в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиора Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.

Константин Марадишвили в понедельник прошёл обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.

Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи.

Никита Котин, который на разминке перед матчем молодёжного первенства с «Зенитом» почувствовал дискомфорт и не вышел на игру, избежал повреждения и будет работать после выходных в общей группе.

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Все комментарии
Goger90
Goger90 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:54
Косить от первого вызова в сборную - такое себе. Я думаю, Марадишвили бы поехал, если бы мог. Да и травма Зайнутдинова выглядела очень страшно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:33
Может к ЛЕ оклемается!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:10
Лазарет не есть хорошо, всем здоровья!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 14:07
НЕ надо все принимать за чистую монету. Такие повреждения есть всегда. Это один из способов откосить от сборных. Надо дать отдохнуть многим. Влашич и то мне кажется уже играет на пределе.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:02
Здоровья парням.
Поправляться и в строй.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:59
Всем нам здоровья...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:59
Плохая традиция пополнять лазарет. Надо её заканчивать тренерам по физподготовке.
Всем травмированным здоровья и скорейшего восстановления.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:55
скорейшего вам возвращения
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:52
Восстановятся, никуда не денутся.
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