В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Зайнутдинова и Марадишвили

Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии здоровья полузащитников и , а также молодого защитника Никиты Котина.

У заменённого в начале первого тайма игры с «Ростовом» Бактиора Зайнутдинова выявлены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Он находится под наблюдением врачей команды.

Константин Марадишвили в понедельник прошёл обследование. На МРТ у него диагностировано повреждение мягких тканей правого бедра. В ближайшие дни он будет работать индивидуально.

Зайнутдинов и Марадишвили в связи с повреждениями не поедут в сборные, куда они были вызваны на ноябрьские матчи.

Никита Котин, который на разминке перед матчем молодёжного первенства с «Зенитом» почувствовал дискомфорт и не вышел на игру, избежал повреждения и будет работать после выходных в общей группе.