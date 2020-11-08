Худяков: «Думаю, что с Первушиным всё будет хорошо»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал отсутствие заболевшего пневмонией главного тренера команды в домашнем матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата».

На мой взгляд, отсутствие главного тренера негативным образом отразилось на результате сегодняшнего матча. Если бы вместе с помощником тренера Тимуром Шипшевым был сегодня Сергей Первушин, могли быть приняты какие-то более продуктивные решения. Главный тренер может найти нужные слова в перерыве и по ходу матча.

Что касается здоровья Первушина, то мы сегодня с ним созванивались, состояние стабильное. Думаю, все будет хорошо.