ГлавнаяНовости

Худяков: «Думаю, что с Первушиным всё будет хорошо»

сегодня, 00:16
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал отсутствие заболевшего пневмонией главного тренера команды Сергея Первушина в домашнем матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата».

На мой взгляд, отсутствие главного тренера негативным образом отразилось на результате сегодняшнего матча. Если бы вместе с помощником тренера Тимуром Шипшевым был сегодня Сергей Первушин, могли быть приняты какие-то более продуктивные решения. Главный тренер может найти нужные слова в перерыве и по ходу матча.

Что касается здоровья Первушина, то мы сегодня с ним созванивались, состояние стабильное. Думаю, все будет хорошо.

Все новости
ОфициальноФернандес будет работать по индивидуальной программе
Вчера, 21:18 Комментарии16
«Динамо» уведомило РПЛ о результатах тестирования на коронавирус
06 ноября Комментарии2
Шварц: «Вполне вероятно, что Шунин не сыграет против „Локомотива“»
06 ноября Комментарии3
Ганчаренко о травме Фернандеса: «По его ощущениям, вроде ничего страшного»
06 ноября Комментарии2
Марио Фернандес получил повреждение в матче ЦСКА с «Фейеноордом»
05 ноября Комментарии20
В сборной России отреагировали на возможное заражение Шунина коронавирусом
05 ноября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:32
Здоровья ему!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:25
хоть такая причина есть))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
Тренеру , конечно, здоровья и скорейшего возвращения на тренерский мостик.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:33
Может это сказалось на результате.....
beefs
beefs
сегодня в 00:16
может да, а может нет...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100