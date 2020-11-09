Зайнутдинов получил лёгкое сотрясение в матче с «Ростовом»

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сегодня, 12:25

Полузащитник ЦСКА получил легкую форму сотрясения мозга после удара коленом в голову в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

По информации источника, после матча с «Ростовом» хавбеку сборной Казахстана был сделан снимок МРТ . Результаты показали, что серьезных проблем удар в голову не вызвал, есть лишь легкая форма сотрясения. Зайнутдинову рекомендован покой на несколько ближайших дней.

Таким образом, хавбек сборной Казахстана может пропустить предстоящий товарищеский матч с Черногорией (11 ноября), но с высокой долей вероятности примет участие в последующих играх в рамках Лиги Наций с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).