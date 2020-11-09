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Зайнутдинов получил лёгкое сотрясение в матче с «Ростовом»

сегодня, 12:25

Полузащитник ЦСКА Бактиор Зайнутдинов получил легкую форму сотрясения мозга после удара коленом в голову в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

По информации источника, после матча с «Ростовом» хавбеку сборной Казахстана был сделан снимок МРТ. Результаты показали, что серьезных проблем удар в голову не вызвал, есть лишь легкая форма сотрясения. Зайнутдинову рекомендован покой на несколько ближайших дней.

Таким образом, хавбек сборной Казахстана может пропустить предстоящий товарищеский матч с Черногорией (11 ноября), но с высокой долей вероятности примет участие в последующих играх в рамках Лиги Наций с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 14:51
Ну, хоть убедился лишний раз, что мозг есть.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:03
Здоровья Бактиор, поправляйся ты нужен команде.
161регион
161регион
сегодня в 13:30
Здоровья Бахе
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:41
А упал как от тяжкого )))))
drug01
drug01
сегодня в 12:36
Желаем скорее встать в строй и здоровья
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:35
Слава богу, обошлось.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:33
С сотрясением бывает что и бегают,и только потом последствия возникают,а здесь картина была обратная-ощущение близкое к трагичному случаю,а на выходе-"насморк"??? Может,что-то не дообследовали?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:31
Хорошо что у Бахтиёра не серьёзная травма. Желаю ему здоровья. Редакторы посмотрите как правильно пишется имя Зайнутдинова. В трансфермаркете неправильно написано, а вы оттуда скопировали на соккер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:29
Нашь казах сотню раз с коня падал,ему удар коленом в висок,как комариный укус!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:29, ред.
Ничего себе!
Чем они там занимались то?
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