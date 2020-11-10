Адвокат: «Слитое видео с Дзюбой — преступление небольшой тяжести»

Адвокат Игорь Бушманов, который ранее представлял интересы в суде полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал о слитом видео в Сеть с участием нападающего «Зенита» .

Существует статья 137 УК РФ , предусматривающая ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Она давно и успешно работает, практика по ней составляет уже больше 10 лет. Статья подразумевает под собой незаконное собирание сведений о частной жизни лица и их распространение без его согласия. Эти действия, при наличии заявления от стороны потерпевшего, могут стать предметом рассмотрения правоохранительных органов и суда.

Если дело возбуждается в отношении неустановленного лица, то проводится расследование, поиск источника. Технологические средства сейчас позволяют это сделать. Практика обширная.

Это считается преступлением небольшой тяжести, но в практике были даже случаи лишения свободы. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Практика стабильная. Закон работает хорошо. Дальше Роскомнадзор блокирует первоисточники материалов и обязует и другие сайты их убирать.