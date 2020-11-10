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Адвокат: «Слитое видео с Дзюбой — преступление небольшой тяжести»

сегодня, 15:16

Адвокат Игорь Бушманов, который ранее представлял интересы в суде полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказал о слитом видео в Сеть с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Существует статья 137 УК РФ, предусматривающая ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни. Она давно и успешно работает, практика по ней составляет уже больше 10 лет. Статья подразумевает под собой незаконное собирание сведений о частной жизни лица и их распространение без его согласия. Эти действия, при наличии заявления от стороны потерпевшего, могут стать предметом рассмотрения правоохранительных органов и суда.

Если дело возбуждается в отношении неустановленного лица, то проводится расследование, поиск источника. Технологические средства сейчас позволяют это сделать. Практика обширная.

Это считается преступлением небольшой тяжести, но в практике были даже случаи лишения свободы. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Практика стабильная. Закон работает хорошо. Дальше Роскомнадзор блокирует первоисточники материалов и обязует и другие сайты их убирать.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 15:44
В том то вся и беда что такие деяния оцениваются по дешевке.Такие в России законодатели--не ценят личность и ее неприкосновенность.Сдают народ по дешевке.Статья должна быть реальная.Не меньше трехи лагерей без всяких милостивых -ниже низшего и типа- раскаялся.
УрсХох
УрсХох
сегодня в 15:34
Знаете,ребята,черт с ним,с Дзюбой,мне лично фиолетово,что он там делал.Но вот тот,кто слил видео,уже не отмоется.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:29
Сам виноват Тёма...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:24
А еслиб у Дзюбы был большой,то былоб большой тяжести!
andre_can
andre_can
сегодня в 15:23
хватит уже...лучше вспомнить дом-2 :)))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:18
Не снимал бы, не страдал бы.
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