Ван де Бек: «Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о недостатке игровой практики в манчестерском клубе.

Конечно, мне хотелось бы играть больше, но мне очень нравится быть в хорошей команде. Все в клубе помогают мне освоиться.

Я терпеливый человек, но хотел бы чаще играть. Но я думаю, что смог привнести что-то в игру команды в те минуты, когда появлялся на поле.

Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым, но также он считает, что я просто должен продолжать делать то, что я делаю.