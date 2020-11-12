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Ван де Бек: «Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым»

сегодня, 08:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек поделился мнением о недостатке игровой практики в манчестерском клубе.

Конечно, мне хотелось бы играть больше, но мне очень нравится быть в хорошей команде. Все в клубе помогают мне освоиться.

Я терпеливый человек, но хотел бы чаще играть. Но я думаю, что смог привнести что-то в игру команды в те минуты, когда появлялся на поле.

Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым, но также он считает, что я просто должен продолжать делать то, что я делаю.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:53
Сульшер знает толк в терпении сидя на скамейки, всю карьеру там просидел, но зато как выходил, позавидовать может любой.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:47
Терпение и старание и время будет.
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