Ван де Бек: «Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек поделился мнением о недостатке игровой практики в манчестерском клубе.
Конечно, мне хотелось бы играть больше, но мне очень нравится быть в хорошей команде. Все в клубе помогают мне освоиться.
Я терпеливый человек, но хотел бы чаще играть. Но я думаю, что смог привнести что-то в игру команды в те минуты, когда появлялся на поле.
Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым, но также он считает, что я просто должен продолжать делать то, что я делаю.