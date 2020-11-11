ГлавнаяНовости

Хаверц — о «Челси»: «Для меня было важно перейти в клуб с амбициями»

вчера, 23:29

Полузащитник Кай Хаверц объяснил свое решение перейти в «Челси» из «Байера» в летнее трансферное окно.

Для меня было важно перейти в клуб с амбициями. «Челси» находится в движении. Мы молодая команда с большим количеством отличных игроков. Мы мыслим агрессивно и хотим построить здесь атакующий стиль. Это меня мотивирует. И потом, титул с «Челси» просто престижнее.

Такое не происходит в одночасье. Я должен был учесть все варианты и нюансы, которые важны для меня. Во всяком случае, я много смотрел АПЛ по телевизору и очень хорошо знал «Челси».

Все новости
Дибала: «По интеллекту отрицатели коронавируса на уровне плоскоземельщиков»
Вчера, 23:10 Комментарии4
Де Шильо: «В „Лионе“ поверили в меня и показали, что я им нужен»
Вчера, 21:53 Комментарии1
Кроос — о Суперлиге: «Игроки ничего не решают. Мы марионетки ФИФА и УЕФА»
Вчера, 20:48 Комментарии12
Зинченко: «Все в Европе уже знают сборную Украины и остерегаются нас»
Вчера, 20:35 Комментарии15
Тиаго Силва: «Я многому научился у Мальдини и Несты в начале карьеры»
Вчера, 19:31 Комментарии6
Сиригу: «В обозримом будущем у „Торино“ наступит переломный момент»
Вчера, 15:47 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:49
Байер не подошёл по амбициям )
David Young
David Young
вчера в 23:36
Правильно мыслит, желаю добыть много трофеев играя за Челси.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100