Хаверц — о «Челси»: «Для меня было важно перейти в клуб с амбициями»

Полузащитник объяснил свое решение перейти в «Челси» из «Байера» в летнее трансферное окно.

Для меня было важно перейти в клуб с амбициями. «Челси» находится в движении. Мы молодая команда с большим количеством отличных игроков. Мы мыслим агрессивно и хотим построить здесь атакующий стиль. Это меня мотивирует. И потом, титул с «Челси» просто престижнее.



Такое не происходит в одночасье. Я должен был учесть все варианты и нюансы, которые важны для меня. Во всяком случае, я много смотрел АПЛ по телевизору и очень хорошо знал «Челси».