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Эриксен покинет «Интер» зимой. ПСЖ — главный претендент на трансфер

сегодня, 15:52

Кристиан Эриксен покинет «Интер» в зимнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

Датский полузащитник не может добиться регулярной игровой практики под руководством Антонио Конте с момента перехода из «Тоттенхэма» в январе этого года.

По информации источника, «Интер» готов продать Эриксена, когда трансферный рынок вновь откроется, а «Пари Сен-Жермен» считается наиболее вероятным покупателем 28-летнего игрока.

Ранее Эриксен признался, что недоволен своим положением в команде Антонио Конте.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
сегодня в 16:31
Надеюсь Конте покинет Интер раньше нового года.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 16:16
Джан:" Категорическое нет" на продажу/ обмен/ аренду Эриксена.Это даже не обсуждается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:11
Явно не в свою команду попал.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:58
Может быть раскроется у Парижан
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