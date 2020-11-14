Эриксен покинет «Интер» зимой. ПСЖ — главный претендент на трансфер

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сегодня, 15:52

покинет «Интер» в зимнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на CalcioMercato.

Датский полузащитник не может добиться регулярной игровой практики под руководством Антонио Конте с момента перехода из «Тоттенхэма» в январе этого года.

По информации источника, «Интер» готов продать Эриксена, когда трансферный рынок вновь откроется, а «Пари Сен-Жермен» считается наиболее вероятным покупателем 28-летнего игрока.

Ранее Эриксен признался, что недоволен своим положением в команде Антонио Конте.