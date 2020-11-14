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«Атлетико» хочет подписать Дибалу. Клуб предложит «Юве» оставить Морату

сегодня, 13:45

Мадридский «Атлетико» готов продать Альваро Морату в «Ювентус», чтобы заполучить Пауло Дибалу, сообщает TNT Sports.

В настоящее время Мората выступает за «Юве» на правах аренды. По информации источника, мадридцы готовы санкционировать его полноценный трансфер в Турин, поскольку они преследуют сделку по подписанию Дибалы.

Отмечается, что «Атлетико», помимо Мораты, предложит «Ювентусу» 35 миллионов евро, когда зимнее трансферное окно откроется 1 января.

Ранее появилась информация, что Дибала не смог договориться с «Ювентусом» о новом контракте.

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juvenale
juvenale
сегодня в 15:15
еще 50 млн сверху
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:06
Так то Дибала хороший игрок
Семионе выведит его на новый уровень
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:56
Мората не хуже Дибалы смотрится в Ювентусе, а может даже и лучше, чем Дибала. У Дибалы не вижу, что прогресс был в действиях на поле. Ювентусу наверное лучше продать его сейчас, пока за него дают большие деньги. Чем больше будут держать, тем меньше за него смогут выручить.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:18
Дибала уже не способен прогрессировать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:14
Бартер нынче модно.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:59
Мората приносит сполшной убыток тем кто его покупает и потом продает на 20-30% дешевле))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:58
думаю идиотов не найдётся)))
particular
particular
сегодня в 13:56
Многоходовые испано-итальянские комбинации кружат голову и путают мысли 🤔
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:51
Марата беги оттуда, поскорей!
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