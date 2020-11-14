«Атлетико» хочет подписать Дибалу. Клуб предложит «Юве» оставить Морату

Мадридский «Атлетико» готов продать Альваро Морату в «Ювентус», чтобы заполучить Пауло Дибалу, сообщает TNT Sports.
В настоящее время Мората выступает за «Юве» на правах аренды. По информации источника, мадридцы готовы санкционировать его полноценный трансфер в Турин, поскольку они преследуют сделку по подписанию Дибалы.
Отмечается, что «Атлетико», помимо Мораты, предложит «Ювентусу» 35 миллионов евро, когда зимнее трансферное окно откроется 1 января.
Ранее появилась информация, что Дибала не смог договориться с «Ювентусом» о новом контракте.
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