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«Васку да Гама» предлагает двухлетний контракт Балотелли

вчера, 08:55

Нападающий Марио Балотелли всё ещё находится в поисках нового клуба.

Как сообщается, «Васку да Гама» предлагает скандальному форварду двухлетнее соглашение. Сам Марио хотел бы остаться в Европе, однако у итальянца нет привлекательных предложений продолжения карьеры.

Отмечается, что Балотелли отложил все контрактные переговоры с командами до января. Нападающий не планирует переходить в какой-либо клуб до нового года.

Ранее стало известно, что Балотелли в последний момент отказался от предложения «Барнсли».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:18
Надо соглашаться, пока хоть куда-то зовут.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:59
наверное мир сошел с рельс)))
shlomo
shlomo
вчера в 08:56
В принципе не плохое предложение
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