«Васку да Гама» предлагает двухлетний контракт Балотелли

Нападающий Марио Балотелли всё ещё находится в поисках нового клуба.
Как сообщается, «Васку да Гама» предлагает скандальному форварду двухлетнее соглашение. Сам Марио хотел бы остаться в Европе, однако у итальянца нет привлекательных предложений продолжения карьеры.
Отмечается, что Балотелли отложил все контрактные переговоры с командами до января. Нападающий не планирует переходить в какой-либо клуб до нового года.
Ранее стало известно, что Балотелли в последний момент отказался от предложения «Барнсли».