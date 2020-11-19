Хохлов: «Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова»

Экс-наставник «Динамо» поделился мнением о поражении сборной России в матче Лиги Наций против сборной Сербии (0:5).

Вчера была провальная игра. Я бы не стал сравнивать это с матчем против Португалии (1:7), но, повторюсь, провал по всем статьям: желание, самоотдача и всё остальное.

У нас были моменты, у того же Заболотного, после этого тоже пару моментов. Но, чтобы выиграть, нужно забивать.

Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова. Да, был провал, но это не означает, что сейчас в срочном порядке нужно менять тренерскую позицию в нашей сборной.