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Хохлов: «Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова»

вчера, 11:00
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о поражении сборной России в матче Лиги Наций против сборной Сербии (0:5).

Вчера была провальная игра. Я бы не стал сравнивать это с матчем против Португалии (1:7), но, повторюсь, провал по всем статьям: желание, самоотдача и всё остальное.

У нас были моменты, у того же Заболотного, после этого тоже пару моментов. Но, чтобы выиграть, нужно забивать.

Я бы не стал поднимать никакого вопроса о будущем Черчесова. Да, был провал, но это не означает, что сейчас в срочном порядке нужно менять тренерскую позицию в нашей сборной.

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Все комментарии
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов
вчера в 11:37
А что можно было ожидать от Хохлова другого комментария? Он будучи клубным тренером Кубани и Динамо, после поражений команды, также говорил. Ничего страшного было бы в товарнике, в котором вместо основы на поле выпустили бы молодежь для просмотра. И таких комментариев мы услышим от всех недотренеров и прочих экспертов, по одной простой причине: они оправдывают не только слабость Черчесова как главного тренера сборной, но и свою как тренеров клубов с одной стороны и как людей, не желающих менять футбольную систему страны с другой. Потому, что в конкурентной системе они даже во второй лиге не будут нужны. Ни как тренеры, ни как эксперты.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:15
Будет работать Саламыч сборная так и будет барахтаться !
ОПС
ОПС
вчера в 11:02, ред.
Но все таки прислушиваться надо к мнению и простого народа, для которого в общем то и идет игра.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:01
этот вопрос давно пора закрыть)))
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