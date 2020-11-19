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Генич: «Сборная России может перестроиться и без Дзюбы»

вчера, 08:26

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, что нужно делать сборной России, если национальная команда не сможет рассчитывать на форварда «Зенита» Артёма Дзюбу перед чемпионатом Европы.

Тогда нужно искать другие варианты, как в той же молодежке. Например, активнее присоединять Облякова — более «кружевного» игрока по сравнению с Оздоевым, Кузяевым или Зобниным.

Может быть, постараться выстраивать игру блоками, где, например, есть хорошо понимающие друг друга Чалов, Обляков и Кучаев. Да, у нас нет такого разыгрывающего, как Влашич, зато есть Головин.

Так что на Дзюбе не надо зацикливаться — и без него сборная сможет перестроиться. Но игра нынешней сборной и ее результаты приучили нас к тому, что Дзюба в этой команде незаменим, и результаты осенней сессии это наглядно продемонстрировали. А если он получит травму или будет не в форме? Мы тогда снимаемся со следующей игры? Нет, значит должен быть план «Б» и какие-то другие варианты.

Вчера сборная России разгромно уступила сборной Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

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лукулл
лукулл
вчера в 11:16
"А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь..." написал дедушка Крылов
galem72
galem72
вчера в 11:14
Сильная рука зюбы не помешала бы сборке в трудную минуту. ))
viv
viv ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 10:09
Да ненужен рукоблуд, нужен тренер.
Faustello
Faustello
вчера в 09:40
Для того чтобы что то выстраивать в сборной, прежде всего нужен тренер!
Чабан не тренер, а карьерист, который захапал локомую должность и сидит ничего не делая. Показушник.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 08:55
Вообще то Соболев в Спартаке сидит на лавке,и выходит только на замену,как и кокоша кстати...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 08:51
Господи,что они несут на Матч ТВ????
Если бы убрать забитые сербами мячи и оставить только созданные нами моменты,то наша сборная смотрелась очень неплохо...((((((
d_fincher
d_fincher
вчера в 08:41, ред.
Сейчас многие стали постить фото Дзюбы и вопрос "Ну как вы без меня?" Я думаю, что Дзюба - не сборная. Просто нужно было нормального нападающего выпускать. Вот был бы у нас парень, что забил в РПЛ после 7-и ударов 5 мячей. Или что сделал дубль в игре чемпионата перед сборными. Да еще чтоб молодой и мотивированный! Эх... постойте, у нас же есть такой парень - Соболев. А чего ж он сидит на скамейке?

Вот какие вопросы МАТЧ ТВ должен задавать Черчесову. А не отмалчиваться в сторонке. Вы спортивная журналистика или кто?
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 08:37, ред.
Оставайся черчес и будешь нашим королем лала ла лала ла и дзюбу возвращая и просрем даже финам. И гилерме держи в раме до усрачки и ска найди ты уже эликсир молодости для матб его жиркова!!! Рнально не сборная а часная лавочка чабана!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:34
Такова выработанная тактика.
Mangur
Mangur
вчера в 08:29
Без Дзюбы сборная оказалась немощна .
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:28
Лучше без Черчесова!
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