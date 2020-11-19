Генич: «Сборная России может перестроиться и без Дзюбы»

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, что нужно делать сборной России, если национальная команда не сможет рассчитывать на форварда «Зенита» перед чемпионатом Европы.

Тогда нужно искать другие варианты, как в той же молодежке. Например, активнее присоединять Облякова — более «кружевного» игрока по сравнению с Оздоевым, Кузяевым или Зобниным.

Может быть, постараться выстраивать игру блоками, где, например, есть хорошо понимающие друг друга Чалов, Обляков и Кучаев. Да, у нас нет такого разыгрывающего, как Влашич, зато есть Головин.

Так что на Дзюбе не надо зацикливаться — и без него сборная сможет перестроиться. Но игра нынешней сборной и ее результаты приучили нас к тому, что Дзюба в этой команде незаменим, и результаты осенней сессии это наглядно продемонстрировали. А если он получит травму или будет не в форме? Мы тогда снимаемся со следующей игры? Нет, значит должен быть план «Б» и какие-то другие варианты.