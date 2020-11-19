Генич: «Сборная России может перестроиться и без Дзюбы»

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, что нужно делать сборной России, если национальная команда не сможет рассчитывать на форварда «Зенита» Артёма Дзюбу перед чемпионатом Европы.
Тогда нужно искать другие варианты, как в той же молодежке. Например, активнее присоединять Облякова — более «кружевного» игрока по сравнению с Оздоевым, Кузяевым или Зобниным.
Может быть, постараться выстраивать игру блоками, где, например, есть хорошо понимающие друг друга Чалов, Обляков и Кучаев. Да, у нас нет такого разыгрывающего, как Влашич, зато есть Головин.
Так что на Дзюбе не надо зацикливаться — и без него сборная сможет перестроиться. Но игра нынешней сборной и ее результаты приучили нас к тому, что Дзюба в этой команде незаменим, и результаты осенней сессии это наглядно продемонстрировали. А если он получит травму или будет не в форме? Мы тогда снимаемся со следующей игры? Нет, значит должен быть план «Б» и какие-то другие варианты.
Вчера сборная России разгромно уступила сборной Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.
Чабан не тренер, а карьерист, который захапал локомую должность и сидит ничего не делая. Показушник.
Чабан не тренер, а карьерист, который захапал локомую должность и сидит ничего не делая. Показушник.
Если бы убрать забитые сербами мячи и оставить только созданные нами моменты,то наша сборная смотрелась очень неплохо...((((((
Если бы убрать забитые сербами мячи и оставить только созданные нами моменты,то наша сборная смотрелась очень неплохо...((((((
Вот какие вопросы МАТЧ ТВ должен задавать Черчесову. А не отмалчиваться в сторонке. Вы спортивная журналистика или кто?
Вот какие вопросы МАТЧ ТВ должен задавать Черчесову. А не отмалчиваться в сторонке. Вы спортивная журналистика или кто?