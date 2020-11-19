ГлавнаяНовости

Мацуев: «Критикам не стоит забывать, что сборная объединила страну на ЧМ»

вчера, 09:22
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Народный артист РФ Денис Мацуев считает, что критикам сборной России после поражения команды в матче группового этапа Лиги Наций против сербов не стоит забывать, что эти игроки объединили страну два года назад и подарили ей счастье на ЧМ-18.

Бывает так, что ты играешь концерт и ничего не получается. Значит, либо сразу после ты идешь и занимаешься, либо на следующее утро, если у тебя есть характер. Мы понимаем, что у нас нет Месси и Роналду, но мы помним, что было два года назад с практически этими же футболистами.

Я тоже не могу спокойно согласиться с оплеухой в Белграде, но не стоит забывать, что Черчесов — это тот человек, который два года назад подарил нам счастье, объединившее страну. Я не шучу, я помню, что это было. Забей Смолов и Марио Фернандес, мы были бы в полуфинале с англичанами. Не стоит это забывать, и сейчас ничего еще не проиграно. Мы что, проиграли и не вышли на чемпионат Европы или мира? Нет.

Мы понимаем, что этот год особенный в любой точке света, в любой сфере жизни. Людей кидает из кипятка в холод, как и команды в футболе, и это не поддается объяснению, любой может проиграть. Да, такого шока не ожидал никто, но я уверен, что у моего друга Станислава Саламовича будут ответы на многие вопросы. Я представляю, что он испытывает в душе, что сейчас начнется, что будут говорить диванные критики, для которых как раз и наступает время выйти на арену со своими монологами, троллями и хейтом.

Все новости
Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»
Сегодня, 08:55 Комментарии7
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии8
Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»
Сегодня, 06:25 Комментарии5
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии8
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 13:34
Никакая сборная не объединит страну,в которой одни живут на 5 тр в месяц, в другие на 5 млн! Это миф!
Boricku
Boricku
вчера в 13:30
Команда заняла второе место в группе. Сборная Сербии команда звёзд. Жаль толбко туркам дали 4 очка, выступлением в целом доволен
galem72
galem72
вчера в 11:20
Объединение страны? Подлец и лицемер этот мацуй!
alex074
alex074
вчера в 10:59
На ЧМ_2018 и радовалить только те, кто далёк от футбола и ничего в нем не понимает. Для них был просто повод для радости, а каким методом его достигли и какие рычаги были задействованы их не интересовало. Вовке нужно было организовать праздник для толпы, пот он его и выполнил. А по факту уровень сборной, вот он настоящий и виден невооруженным взглядом. Полный отстой, сборная Усатого чабана.
kukuruzonax
kukuruzonax
вчера в 10:57
Мацуеву пора бы перестать жить прошлым
Gahi
Gahi
вчера в 10:55
Повезло Станиславу Черчесову что у него есть такой друг как Денис Мацуев который всегда поддерживает его в трудную минуту. Но любая критика и тем более если она конструктивная, то нужно прислушиваться и делать соответствующие выводы, чтобы корректировать свои решения. Если у Вас в ансамбле выпадает или фальшивит хотя бы один инструмент, то любое исполнения вашего оркестра, не получится передать гениального произведения. То же самое в футболе, когда сыграли с Молдавией вничью то уже были видны проблемы как в защите, так и в нападении. Вы правильно говорите нужно сразу или на следующий утро идти и заниматься если у тебя есть характер. Но к сожалению в игре сборной России против Сербии этого не было. Будем надеяться что у Черчесова получится исправить то что мешает команде исполнять так профессионально на поле игру каждого исполнителя, как это делаете Вы со своим замечательным оркестром. Удачи и болейте только футболом.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 10:48
Да этот мутель просто бредит .
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 10:38
А сейчас этот замечательный Стас так же объединяет всю страну!
(Но только против себя)
Честь и хвала всероссийскому объединителю!!
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Raamtvall (раскрыть)
вчера в 10:36, ред.
Да ладно! Корея-Италия 2002 обзор посмотри) Прямо без помощи судей))) Один из самых скандальных матчей на все времена!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:33
На слова Мацуева:Это было давно и случайно"
cska1948
cska1948
вчера в 10:22
Помнится, сборная СССР на ЧМ, в 1966 году, играла в полуфинале и матче за третье место. Но несмотря на это, руководство советского футбола, игру сборной признало неудовлетворительной и гл. тренер сборной, Н.Морозов, был отстранён от руководства командой. В современной России за весьма скромный успех на домашнем ЧМ из игроков и тренера сделали национальных героев! Вот они и почивают на незаслуженных лаврах! Может надо относится к российскому футболу столь же строго, как это было во времена СССР, а не петь дифирамбы по любому сомнительному поводу?
Footbolista
Footbolista ответ Raamtvall (раскрыть)
вчера в 09:55, ред.
Ну и наши так же Испанию обыграли...причем тут дог?...испанцы с нелепого рикошета забили...наши со 100% пенальти сравняли...Акинфеев случайно отбил решающий пеналь...и все дела...
Raamtvall
Raamtvall ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 09:46, ред.
Я хорошо помню статистические соотношения того матча и прекрасно - сам матч. Да, корейцы тупо высидели и завезли 2 контратаки. Но это проблемы немощных турко-поляков, что их Южная Корея 2мя контратаками закатывает. Безо всяких судей, заметьте, безо всякой халявы, как у некоторых деревьев, там корейский паренёк в воротах пахал как никакому Нойеру и не снилось. В итоге результат на табло.
Footbolista
Footbolista ответ Raamtvall (раскрыть)
вчера в 09:39, ред.
Укатали)...Ты хоть статистику матча Южная Корея - Германия посмотри, если сам матч не видел...повезло нереально корейцам...
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 09:28
Критикам надо разморозиться и вспомнить, что несчастная ЮЖНАЯ КОРЕЯ в НОЛЬ ВТОРОМ году купила себе дома не какой-то жалкий четвертьфинал, как некоторые, а матч за 3е место и теперь гордо щеголяет 4м местом на ЧМ. А эти брёвна теперь до конца жизни халявный дог с испанцами будут вспоминать как высшее достижение. Те же корейцы вон в том же году укатали, на минуточку, Германию и сунув её на 4е место в своей группе. Вот это был подвиг.
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:25
Действительно... Сколько можно. Да и не показали мы на ЧМ что то сверхъестественного.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:22
Терь 100 лет будут это вспоминать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100