Мацуев: «Критикам не стоит забывать, что сборная объединила страну на ЧМ»

Народный артист РФ Денис Мацуев считает, что критикам сборной России после поражения команды в матче группового этапа Лиги Наций против сербов не стоит забывать, что эти игроки объединили страну два года назад и подарили ей счастье на ЧМ -18.

Бывает так, что ты играешь концерт и ничего не получается. Значит, либо сразу после ты идешь и занимаешься, либо на следующее утро, если у тебя есть характер. Мы понимаем, что у нас нет Месси и Роналду, но мы помним, что было два года назад с практически этими же футболистами.

Я тоже не могу спокойно согласиться с оплеухой в Белграде, но не стоит забывать, что Черчесов — это тот человек, который два года назад подарил нам счастье, объединившее страну. Я не шучу, я помню, что это было. Забей Смолов и Марио Фернандес, мы были бы в полуфинале с англичанами. Не стоит это забывать, и сейчас ничего еще не проиграно. Мы что, проиграли и не вышли на чемпионат Европы или мира? Нет.

Мы понимаем, что этот год особенный в любой точке света, в любой сфере жизни. Людей кидает из кипятка в холод, как и команды в футболе, и это не поддается объяснению, любой может проиграть. Да, такого шока не ожидал никто, но я уверен, что у моего друга Станислава Саламовича будут ответы на многие вопросы. Я представляю, что он испытывает в душе, что сейчас начнется, что будут говорить диванные критики, для которых как раз и наступает время выйти на арену со своими монологами, троллями и хейтом.