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Боярский: «У Черчесова будущего нет, с ним у команды ничего не получится»

вчера, 10:58
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России от Сербии (0:5) в заключительном матче группового этапа Лиги Наций.

Думаю, этот результат лежит на руководстве команды! Сборная выглядела беззубой и неподготовленной. У Черчесова будущего нет, с ним у команды ничего не получится. Но не мне судить, потому что я болельщик. Просто очень печально, что сборная России находится в футбольных задворках.

Заболотный старался, но надо попадать в ворота. Считаю, нужно назначать Сёмина — это проверенный тренер.

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
сегодня в 08:22
В сборную есть две толковые кандидатуры: Бикеич и любой немецкий специалист. Проблема в том, что и тот и другой будут выстраивать систему, а не только выступать клоуном на пресс-конференциях. А РФС это не выгодно. В тихом болоте денежки лучше пилятся.
протон1
протон1
вчера в 20:28
я тоже кстати хотел написать на счет семина. или Гаджиева. или бердыева. других уже нет. черчесов и в спаме не был тренер. боярский прав как никто. думаю сёмина. остальные физруки и 73о
Б Р А Т
Б Р А Т ответ Cергей Герасимов (раскрыть)
вчера в 14:48
А что руководство? В Зенит вкладывается очень много. С таким составом тактика у Зенита слабовата)
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответ Б Р А Т (раскрыть)
вчера в 13:06
Ничего странного. Если говорить про Семака, то нужно говорить и про руководство Зенита и всего российского футбола. А против власти идти, Боярский не дартаньян
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 11:44
Похоже фарт сборной имени Дзюбы закончился. Да и гениальности не было никакой. За последние 44 игры всего 18 побед...... В чем гениальность тренера и её капитана?!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:37
И у этой команды тоже нет будущего ! Так как ближайший резерв такой же. И всех их уже поздно учить азам футбола . Своих тренеров с такой школой, как школы Лобановского и Бескова ,у нас нет и больше не будет ! Выход один - под дулами автоматов заставить всех игроков нашей страны учить английский и приглашать иностранных спецов ,а то мы уже превратились в Сан-Марино , когда ничья с Молдавией - это норма , а ничьи с Турцией и Сербией - просто предел мечтаний ! А на месте Черчесова ,я бы повесился ещё вчера !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:18
Фарт у Черчесова неожиданно куда-то ушел.
Zar_
Zar_ ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 11:16
Эх... Если бы только в футболе так было...
alex074
alex074
вчера в 11:06
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 11:06, ред.
    Сёмина? А чё не Бескова выкопать? Вы когда молодым дорогу дадите? Привыкли в «совке» жить, а мир уже давно другой. Нагельсману чуть за тридцать - в полуфинале ЛЧ уже играет, по ходу игры меняет тактику, игроков по позициям, уровень прессинга и прочее - Черчесов вообще такие слова-то не слышал ещё в жизни, не то чтобы так же делать.
    Оздоев какой матч привозит и привозит - здравствуй, Магомед, будешь у меня незаменимым игроком. Это как называется-то?
    Молодых не наигрывают на поле, ни в тренерах проявить себя не дают, ни на руководящие должности не ставят, зато старые маразматики годами заверяют, что футбол в правильном направлении движется.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 11:04
    А ведь правильно говорит, хотя тоже усатый.
    Б Р А Т
    Б Р А Т
    вчера в 11:04
    Странно что Боярский не говорит тоже самое про Семака.
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