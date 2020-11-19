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Мостовой: «Этой сборной уже 5 лет, а мы всё ещё гордимся ничьей с Испанией»

вчера, 08:43
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении национальной команды в матче Лиги Наций против сборной Сербии (0:5).

Первый тайм был ужасным. Что произошло, говорить не нам, это вопрос тренерскому штабу. Во втором тайме всё поменялось, были моменты, но сербы уже вели 4:0. Далеко не каждая команда после такого первого тайма выйдет на второй соперника добивать.

Для меня Соболев и Чалов не хуже Заболотного. Почему Черчесов его не выпустил? Вопросов к тренерскому штабу много. Да, с Турцией сыграли достойно, так я об этом и говорил. А сегодня результат печальный. Это позор, прежде всего первый тайм. Думаю, Станислав Саламович это тоже понимает. Что касается разговоров о его уходе – это вообще не моё дело, но критики сейчас в его адрес будет много. Всем пора призадуматься, в каком месте находится уровень нашей сборной и наших клубов.

Этой сборной уже пять лет, а мы ничего не выиграли и до сих пор гордимся ничьей с Испанией. Но мы должны были из той группы выходить с закрытыми глазами, давно уже забыть надо чемпионат мира и жить дальше.

Я не понял, зачем Гильерме делали российский паспорт. Я же помню, как при Слуцком говорили, как нам нужен Гильерме. Но мы потеряли на два-три года своих молодых вратарей! Никто не говорит, что он плохой, но зачем он нужен? У нас достаточное количество своих ребят. Винить в пропущенных мячах его можно, но он что, в первый раз ошибается? Он и за «Локомотив» ошибался.

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Все комментарии
kust07
kust07 ответ Beekeeper (раскрыть)
вчера в 21:49
Непонятно во что играли,нет ни комбинаций нормальных,нет ни рвения,ни желания играть это касается и клубов и сборной,уныло как то это все.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:18
Недоживжие пенсионеры до пенсии счастливы и переворачиваются в гробу. Спасибо компашке.
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:14
По заголовку даже Мостовой херни не сказал, нежели тренер стасик и его команда
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 21:05
Такую сборную легко обыграют многие клубы РПЛ, даже Спартак.
протон1
протон1
вчера в 20:15
кержаков бы столько не пропустил как этот гилерме. не у него не горели глаза. и не у игроков. просто вышли как бы поиграть
протон1
протон1
вчера в 20:14
я не был удивлен результату. с молдовой котой в ничью сгоняли. я сказал . мы облажаемся по полной с турцией и с сербией. я как сказал так и вышло
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:35
Если каждый раз говорить о Гилерме тогда любой вратарь не в свой тарелке будет. Лучше молчать
LOKis09
LOKis09
вчера в 18:45
Гилерме пробивал паспорт САМ!
Оформлял его долго. Прошел всю бюрократию...
И Клуб ему не помогал!
.......................
По его игре - последнее время ЖУТКИЕ провалы...
zsb1961
zsb1961
вчера в 18:34
Всё по делу сказал Мостовой!
batman555
batman555
вчера в 18:02
Тогда если не вызывать Гилерме(за якобы "провальный тайм") То и Джанаева не надо вызывать за провальный тайм в матче со Швецией(когда он бабочку пропустил) Гилерме качественный вратарь! но когда центр полностью проигран...в обороне проходной двор...и тебя расстреливают... Самое простое списать всё на вратаря...действительно.... Единственное Гилерме надо играть попроще ногами...и никаких проблем...он часто хочет сыграть тонко...и бывают обрезы
batman555
batman555
вчера в 17:58
Гилерме сейчас не в форме это видно! но всех собак на него пускать не надо...бабочек он в этом матче не пропускал... центр поля был полностью проигран,и в обороне проходной дверь.... конечно когда команда пропускает 4 мяча...на кого свалить лучше всего??!! на вратаря.... к примеру на прошлом сборе его не было(тест)... В игре со Швецией Джанаев пропустил бабочку...тем не менее находится в сборной и даже вышел на тайм.... а в прошлой лиге нации он(Гилерме) Здорово смотрелся.... Да он не в форме...но Акинфеев закончил...Шунин болен,Джанаев-бабочку со швецией.... САфонов по логике Дасаева тоже в матче с Челси гол пропустил легкий...
Владислав 122
Владислав 122
вчера в 17:45
ЗМСы сорвались у ребят?
Beekeeper
Beekeeper ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 17:40
я наоборот к 20 минуте включил, смотрю летим 1-0, думаю блин, все интересное пропустил, в итоге нет, 4-0 первый тайм, потом спать тока лег :)
Верг
Верг
вчера в 16:42
Мостовой забыл добавить, ничьей с испанией без тренера
12й игрок
12й игрок
вчера в 16:35
Полностью согласен. Гильерме не нужен в сборной. Своих воротчиков навалом.
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:18, ред.
А при чем тут вратарь, когда оборона дырявая и игроки деревянные))
Другое дело Сербы, спокойно, технично и на классе играли!
Это как ладу с таетой сравнить. Так и тут
memphis
memphis
вчера в 16:16
Прям вообще все по делу! Респект!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:54
Какая боль, какая боль .... Сербия - Россия ПЯТЬ НОЛЬ
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:23
Да усатый вообще удивил! Нафига было убирать братьев Миранчуков? Ну выпусти ты вместо нефартового Заболотного того же Соболева или Чалова....Но нет, Стас верит в Антошу! На Гильерме я бы тоже всех собак не спускал бы. Он не виноват в том, что произошло в Белграде!
kts
kts
вчера в 14:27
Оздоева в топку
DAD81
DAD81 ответ Дикий мужчина (раскрыть)
вчера в 14:19
Ну нет. Не только этим письмом. В 2002 он побывал со сборной в Японии, но так и не вышел на поле из-за травмы. Однако наши газетенки писали, что над Японией нависла "тень Мостового", что вот он поправится и наведет шороху. А в 2004 его отправили с Евро после первого же матча за упаднические настроения по итогам поражения от Испании. Тот еще боец за страну.
рже
рже
вчера в 13:45
Всё правильно,только надо добавить что усы тоже был вратарём,и если он не видит что Гиля никакой,то возникает вопрос,он что нибудь в сборной решает?
альсато
альсато
вчера в 13:36
Если исходить из того, что голкипер-это пол команды, то возникает вопрос: А, что остальные пол команды делали на поле?)))))
Добряк
Добряк
вчера в 13:11
Маринад дно. Это все знают, кроме усача, даже сам Гиля...
jek718875
jek718875
вчера в 12:58
Гилерма в такой форме, что его любой перворазрядник уделает!
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:50
Все правильно, плюсую. Очень верный комментарий от Александра
Vave666
Vave666 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:27
Тренерозаменитель - это в точку!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 12:27
Вратарскии вопрос вообще в сборной не должен возникать у нас 5-6 вратарей лучше Гильерме,во вторых я за натурализацию но только если он на голову выше например как Фернандес а так с тренером у нас плохо потому что не использует возможности игроков,сделал ставку инв Сербия больше 2.5 и это было ожидаемо
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 12:25
Ну нельзя говорить, что Черчесов не вызывает в сборную сильнейших футболистов в России. Другое дело, кого он выпускает в основе и как работает внутри команды над тактической - вот это вопрос! Тренер-мотиватор не может долго руководить командой, если не работает над другими аспектами.
kust07
kust07 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:56
Футбол всего-то минут 20 посмотрел,дальше стало все понятно,решил поберечь нервы и лечь спать))
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