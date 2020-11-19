ГлавнаяНовости

Лебедев: «В эту минуту Гильерме нужны наши слова поддержки»

вчера, 10:49
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением об игре вратаря сборной России Гильерме в матче группового этапа Лиги Наций с Сербией (0:5).

По поводу Гильерме — нельзя списывать со счетов парня из-за одного матча. Джанаев лучше? Сафонов? Ну, поживем — увидим. Опять же, до матча с Турцией Гильерме не вызывал ни у кого особых нареканий, неплохо стоял в воротах. В «Локомотиве» провел серию из шести сухих матчей. Пропустил четыре, у всех бывает. Наоборот, в эту минуту Маринато нужны наши слова поддержки. Вас же не увольняют с работы, когда вы встали не с той ноги и все валится из рук. Сборная должна понять, что мы не отвернулись от нее. А у нас в стране как любят: выиграл — поставить памятник, проиграл — расстрелять. Мы так останемся без спорта, если будем всех расстреливать.

Все новости
Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»
Сегодня, 08:55 Комментарии7
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии8
Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»
Сегодня, 06:25 Комментарии5
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии9
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
НикСта63
НикСта63
вчера в 20:22
А в каком голе он явно лажанул 🤷‍♂️ Нойер хуже -6 пропустил
galem72
galem72
вчера в 13:22
Ничего не остаётся как наградить бразила орденом мужества. Ну и парочку квартир 5-комнатных выдать в Москве на утешение.
kolpino08
kolpino08
вчера в 12:12
откровенно плохой матч для вратаря.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 11:02
Сколько этого энтомолога можно поддерживать, он всех доступных в России бабочек переловил уже.
ОПС
ОПС
вчера в 11:00
У всех у нас в жизни бывают большие неудачи, но что то нас никто сильно не поддерживает. Наоборот, не справился получи...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:58
Заберите у него наш паспорт,не заслужил!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:54
а главное показать направление в котором ему следует двигаться прибавив слова традиционного оберега и пожелания)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:51
Да иди ты на хутор бабочек ловить. Со словами поддержки. Зачем у него вообще что-то спрашивать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100