Лебедев: «В эту минуту Гильерме нужны наши слова поддержки»

Заместитель председателя Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился мнением об игре вратаря сборной России Гильерме в матче группового этапа Лиги Наций с Сербией (0:5).

По поводу Гильерме — нельзя списывать со счетов парня из-за одного матча. Джанаев лучше? Сафонов? Ну, поживем — увидим. Опять же, до матча с Турцией Гильерме не вызывал ни у кого особых нареканий, неплохо стоял в воротах. В «Локомотиве» провел серию из шести сухих матчей. Пропустил четыре, у всех бывает. Наоборот, в эту минуту Маринато нужны наши слова поддержки. Вас же не увольняют с работы, когда вы встали не с той ноги и все валится из рук. Сборная должна понять, что мы не отвернулись от нее. А у нас в стране как любят: выиграл — поставить памятник, проиграл — расстрелять. Мы так останемся без спорта, если будем всех расстреливать.