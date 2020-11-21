ГлавнаяНовости

Холанд — обладатель премии Golden Boy-2020

сегодня, 05:12

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем премии Golden Boy-2020, вручаемой ежегодно лучшему футболисту Европы не старше 21 года итальянской газетой Tuttosport.

В текущем сезоне на счету 20-летнего форварда 11 голов и 3 результативные передачи в 11 матчах за «Боруссию». Холанд также стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Наций, забив 6 голов за Норвегию.

Напомним, в 2019 году премия Golden Boy досталась форварду «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелишу.

Все новости
Вингер «Лилля» Бамба — лучший игрок Лиги 1 в октябре
Вчера, 01:58 Комментарии1
«Жальгирис» стал чемпионом Литвы
14 ноября Комментарии17
ОфициальноМарадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин занял второе место
14 ноября Комментарии25
ОфициальноСон — лучший игрок АПЛ в октябре
13 ноября ВидеоКомментарии9
ОфициальноАльгвасил — лучший тренер Ла Лиги в октябре
09 ноября Комментарии3
«Мальме» стал чемпионом Швеции
09 ноября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 08:13, ред.
Обладание премиями и призами, наравне с забитыми голами и победами, со временем, проложат дорогу к титулам и признанию... Возможно 🤔
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:11
Скоро золотой мяч возьмёт!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 07:31
Мои поздравления! Главное не останавливаться на достигнутом.
Впереди ожидается выбор клуба, вот тут и предстоит самое главное в карьере Холанда, главное не ошибиться в этом столь сложном выборе.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:29
Эрлинг заслужил это почётное звание.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:58
Вполне заслуженно
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 06:48
Красава
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:29
Холланд зверь!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 06:02
И вообще, почему никто Васина на эту премию не номинировал?
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 06:02
Это всё потому что он набрался опыта в матче с Зенитом.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 05:59
Поздравления ЗОЛОТОМУ мальчику
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
сегодня в 05:38
Такого игрока Барса профукала, пздц просто. Ну зато Днозманна за 100 млн купили.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:16
Ну что,поздравление с премией.Обмывай
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100