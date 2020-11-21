Холанд — обладатель премии Golden Boy-2020

1605924752

сегодня, 05:12

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии стал обладателем премии Golden Boy-2020, вручаемой ежегодно лучшему футболисту Европы не старше 21 года итальянской газетой Tuttosport.

В текущем сезоне на счету 20-летнего форварда 11 голов и 3 результативные передачи в 11 матчах за «Боруссию». Холанд также стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Наций, забив 6 голов за Норвегию.

Напомним, в 2019 году премия Golden Boy досталась форварду «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелишу.