Холанд — обладатель премии Golden Boy-2020

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал обладателем премии Golden Boy-2020, вручаемой ежегодно лучшему футболисту Европы не старше 21 года итальянской газетой Tuttosport.
В текущем сезоне на счету 20-летнего форварда 11 голов и 3 результативные передачи в 11 матчах за «Боруссию». Холанд также стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Наций, забив 6 голов за Норвегию.
Напомним, в 2019 году премия Golden Boy досталась форварду «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелишу.
Впереди ожидается выбор клуба, вот тут и предстоит самое главное в карьере Холанда, главное не ошибиться в этом столь сложном выборе.
Впереди ожидается выбор клуба, вот тут и предстоит самое главное в карьере Холанда, главное не ошибиться в этом столь сложном выборе.