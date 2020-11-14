Марадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин занял второе место

Пресс-служба ЦСКА объявила лучшего игрока команды по итогам октября по версии болельщиков.

Болельщики признали Константина Марадишвили лучшим игроком по итогам октября. Он принял участие во всех пяти встречах армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матча с «Уралом», в котором забил дебютный гол за основной состав.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Константин набрал 18% голосов. Всего в голосовании приняли участие 13 447 человек.