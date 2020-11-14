Марадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин занял второе место

Пресс-служба ЦСКА объявила лучшего игрока команды по итогам октября по версии болельщиков.
Болельщики признали Константина Марадишвили лучшим игроком по итогам октября. Он принял участие во всех пяти встречах армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матча с «Уралом», в котором забил дебютный гол за основной состав.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Константин набрал 18% голосов. Всего в голосовании приняли участие 13 447 человек.
Второе место разделили Виктор Васин и Бактиёр Зайнутдинов (по 17 процентов). Недавно ЦСКА продлил контракт с Марадишвили до 2025 года.
Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 325 матчей на ноль.
Основатель «Клуба», Лев Иванович Яшин, занимает только четвертую строчку, его превзошли Евгений Рудаков, Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев, который первым выдал 300+ «сухарей»
Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 325 матчей на ноль.
Основатель «Клуба», Лев Иванович Яшин, занимает только четвертую строчку, его превзошли Евгений Рудаков, Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев, который первым выдал 300+ «сухарей»
Заслуженно признан лучшим.
Заслуженно признан лучшим.
Ну а второе место Васина - это скорее просто стеб.. Так по приколу, чисто поржать. Потому что вряд ли кто-то всерьез за него голосовать будет, учитывая его игру
Ну а второе место Васина - это скорее просто стеб.. Так по приколу, чисто поржать. Потому что вряд ли кто-то всерьез за него голосовать будет, учитывая его игру