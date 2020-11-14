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Марадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин занял второе место

сегодня, 18:45

Пресс-служба ЦСКА объявила лучшего игрока команды по итогам октября по версии болельщиков.

Болельщики признали Константина Марадишвили лучшим игроком по итогам октября. Он принял участие во всех пяти встречах армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матча с «Уралом», в котором забил дебютный гол за основной состав.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Константин набрал 18% голосов. Всего в голосовании приняли участие 13 447 человек.

Второе место разделили Виктор Васин и Бактиёр Зайнутдинов (по 17 процентов). Недавно ЦСКА продлил контракт с Марадишвили до 2025 года.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:45
Ничего страшного, Серхио Васин вернется сильнее
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:38
Очень для меня неожиданный результат.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:36
Какой-то трэш творится - бешеные казахи и толпа загадочных поклонников Васина. Ещё пара таких месяцев и опросы можно прекращать.
blitz
blitz ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 19:35
Акинфеев в другом лучший.
Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 325 матчей на ноль.
Основатель «Клуба», Лев Иванович Яшин, занимает только четвертую строчку, его превзошли Евгений Рудаков, Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев, который первым выдал 300+ «сухарей»
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:33
Не удачная шутка! За грузина не скажу, но Вася пеналь взял или же гол забил?!.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:31
Константин был хорош.
Заслуженно признан лучшим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:11
А мне больше Дивеев нравится!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:11
тоже приятно получить какое - то признание...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:11
Акинфеев где?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:07
Костик заслужил, Васин подкол.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:05
Я отдал свой голос за Костю, рад за его победу, а вот выбор Васина меня удивил.В прочим, претензий серьёзных к нему у меня нет ( пенальти на совести свистуна).
drug01
drug01
сегодня в 19:05
Васин растёт с каждой игрой!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:53
суровый однако выбор))))))))))))))))
Слайш
Слайш
сегодня в 18:53
Костя - заслуженно! Рад за него..

Ну а второе место Васина - это скорее просто стеб.. Так по приколу, чисто поржать. Потому что вряд ли кто-то всерьез за него голосовать будет, учитывая его игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:46
Васин второй - это песец...
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