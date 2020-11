«Жальгирис» стал чемпионом Литвы

«Жальгирис» в последнем туре чемпионата Литвы разгромил «Судуву» со счетом 3:0.

Благодаря этой победе клуб стал чемпионом страны. Это 8-й подобный титул для «Жальгириса». Накануне «Мальме» стал чемпионом Швеции.

Žalgiris defeat Sūduva to win the championship for the first time since 2016. pic.twitter.com/5U101Nfphz