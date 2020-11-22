Мещеряков: «Я не ухожу из „Локомотива“»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на слухи о том, что он может уйти из клуба. Накануне функционер покинул пост заместителя генерального директора РЖД.
Не верьте слухам, к футбольному клубу это не имеет никакого отношения. Остаюсь ли я председателем совета директоров «Локомотива»? Конечно.
Хор: Мещяреков, Кикнадзев
Я не уйду, я не уйду
Я не уйду я не уйду
Мы не мы не мы не
уйдеее ооооооо ооом!
Хор: Мещяреков, Кикнадзев
Я не уйду, я не уйду
Я не уйду я не уйду
Мы не мы не мы не
уйдеее ооооооо ооом!