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Мещеряков: «Я не ухожу из „Локомотива“»

сегодня, 09:27

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на слухи о том, что он может уйти из клуба. Накануне функционер покинул пост заместителя генерального директора РЖД.

Не верьте слухам, к футбольному клубу это не имеет никакого отношения. Остаюсь ли я председателем совета директоров «Локомотива»? Конечно.

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Все комментарии
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 16:02
ВЕРНИТЕ СМОРОДСКУЮ!!!
Twisted
Twisted
сегодня в 14:12
Зря радовались значит
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:52
Значит скоро уйдет.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:48
врёт! без высокой должности председателем в ФК не быть! Ты никто! проваливай и поросёнка васю с собой забирай...
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:33
Проваливай балабол и васю с собой забери
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:58, ред.
Вали уже 🐐!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:34
но почему, почему ?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:53, ред.
Мещеряков: Я не могу лишиться двух источников дохода одновременно...не верьте слухам...
Паровозов
Паровозов
сегодня в 10:52
А мы размечтались.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:47
Как спонсор скажет, так и будет.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:29, ред.
Ария неуходимцев
Хор: Мещяреков, Кикнадзев
Я не уйду, я не уйду
Я не уйду я не уйду
Мы не мы не мы не
уйдеее ооооооо ооом!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:24
А болелы Паровозиков обрадовались было!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:57
А пора уже, да вместе с Васей!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:41
пофантазируй напоследок ))ну и васю с собой забери)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:37
Уберут и не заметит как.
beefs
beefs
сегодня в 09:34
конечно, кто же уйдет от такой кормушки...
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