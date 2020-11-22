Зобнин: «Создали достаточно моментов, чтобы выиграть»

Полузащитник «Спартака» подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Игра была нормальная. Считаю, что хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.

В первом тайме Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвертой попытки. Мог, наверное, и два забивать.

Важно забивать в каждом матче. Приятно, что я стал первым по количеству матчей. Надеюсь, что это не предел. Нужно дальше набирать матчи, забивать голы, отдавать передачи и помогать «Спартаку».