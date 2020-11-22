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Зобнин: «Создали достаточно моментов, чтобы выиграть»

сегодня, 00:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Игра была нормальная. Считаю, что хорошо играли, контролировали встречу, особенно во втором тайме. Создали достаточно моментов, чтобы выиграть. К сожалению, не выиграли.

В первом тайме Шунин достал, можно сказать, ногтями. Еле-еле вытащил, мяч хорошо летел. Однако, видимо, сегодня мне было суждено забить. Забил с четвертой попытки. Мог, наверное, и два забивать.

Важно забивать в каждом матче. Приятно, что я стал первым по количеству матчей. Надеюсь, что это не предел. Нужно дальше набирать матчи, забивать голы, отдавать передачи и помогать «Спартаку».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:10
ничья оптимальный вариант для КБ
viv
viv
сегодня в 00:54
Статистику посмотри.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:46
Динамо тоже не дурака валяли. И тоже забить могли.
Юрниекс1
Юрниекс1
сегодня в 00:41
Статистику посмотри..создали. Отползли на последних минутах.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:32
Что то Новикова походу жаба тоже душит,что без него Динамо играть стало нормально!!Впрягался походу за 77рей!
mangox22
mangox22
сегодня в 00:15
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