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«Это просто неуважение!» Тедеско ответил на вопрос об отъезде в Германию

вчера, 22:46

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он улетал в Германию на десять дней во время международного перерыва, а команда тренировалась индивидуально.

Смотрите, как это работает: вы всегда обращаете внимание на даты, но за ними вы больше ничего не видите. Посмотрите на игру и скажите, у кого было больше сил и интенсивности в этом матче. Говоря об истории, которая предшествовала этой игре — сегодня на поле играл Маслов, до этого у него были проблемы с четырехглавой мышцей. Когда его вызвали в сборную, он попросил тренера молодежки, чтобы тот не ставил его на игру, поскольку у него мышечные проблемы, тем не менее тренер его очень сильно попросил сыграть. Он сыграл первый матч, и тренер попросил его выйти и во второй игре на тайм. По факту он сыграл 70 минут.

Джикия сыграл за сборную все три игры от свистка до свистка, и после Турции у него были проблемы с приводящей мышцей, а сегодня он сыграл здорово. Джордан ездил в сборную, Крал сыграл все игры, про Соболева знаете историю.

У нас очень много сборников в команде. Они все уехали, в России осталось 10-12 человек. Из них 5 или 6 играли за «Спартак-2», сыграли 2 матча. Те, кто остался, несколько человек, сыграли за «Спартак» полностью все матчи. Понсе, Аиртон, Жиго. О каких 10 днях вы говорите? С воскресенья до понедельника — это 7 дней, но никак не 10.

У каждого была индивидуальная программа. В частности, Мозес делал беговую работу, он сыграл сегодня 90 минут. Некоторые были травмированы и лечились, так что эта пауза очень хорошо прошла в этом плане. Не смотрите только на даты, это неправильно.

Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы и без сборов. Вы не представляете, каково это работать без паузы с апреля. Так что этот перерыв для 5-6 игроков, которые работали дома — это хорошо. И мы здесь каждый день с 7 утра и до 8 вечера. Вы видели, как мы сегодня играли и видели нашу силу. На что повлияла эта пауза, сами мне скажите. У нас у игроков сводило ноги? Они не бегали? Все были здоровы, никто не травмировался, Мозес сыграл 90 минут, Кокорин здорово отыграл 74 минуты. Это просто неуважение! Сначала думайте, потом спрашивайте.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:56
Странно что тренер имеющий опыт работы в бундеслиге и чья команда на сегодня вообще не участвует в еврокубках - ссылается на интенсивность игр и загруженность некоторых игроков...))
giga71
giga71 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
вчера в 23:53
это патамушта не дро*ат на камеру, отсталые какие-то
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 23:52
И это красиво? Ныл как..... Не мог толком ничего сказать. Такой вопрос позволял чувство юмора продемонстрировать в полной мере, а он нудятину затянул....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:50
На пустяковый вопрос не мог с юмором ответить. Я бы сказал. Ребята я немец и мне больше нравятся немки. На русских женщин смотреть не могу, а мне ведь только 37. Поехал домой на жену посмотреть. В чем проблема. ? дней смотрел, не отрываясь и вот вернулся. Рады?
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:47
Это журналисткий беспредел!
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:44
красиво розлажил днищавого журналюгу))) и не важно прав он или нет, выбрил красиво
Брулин
Брулин
вчера в 23:30
Немец - все разложил и всех разложил: первое - по полочкам, вторых - на атомы!
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 23:21
Как можно с апреля тренироваться без выходных и так бездарно играть?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:12
результата нет вот и нервничает
brauning.86
brauning.86
вчера в 23:10
Доменику нужно посмотреть одно из последних интервью Горшка
Чтоб научится разговаривать с лизунами дзюбиного очка
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:07
Давай на выход, надоел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Давно окончил школу, могу ошибаться. "на" может и не слово, ну так и "и" союз. И что, его за слово не считать? Про троеточие в конце - это просто моя фишка.
А замечание я делал человеку, у которого реально два слова.
Без союзов и деепричастных оборотов.
Без обид, но не надо сайт превращать в урок русского языка...
Tostao
Tostao
вчера в 22:57, ред.
Ему надо у Карпина учиться отвечать:"Ну и?" И смотреть на журналюгу, как на дурака.
sv_1969
sv_1969 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
вчера в 22:56
Главное чтоб у вас всё хорошо было! А то без КБ спать не можете)))
STVA 1
STVA 1 ответ Спрaведливый (раскрыть)
вчера в 22:54
Теперь все комментаторы ночью типа спать не будут)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:51
значит ты не очень то и нужен?)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:51
истеричка в своем стиле, опять психует
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:50
Обидели немца серьезно.
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