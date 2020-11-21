«Это просто неуважение!» Тедеско ответил на вопрос об отъезде в Германию

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о том, что он улетал в Германию на десять дней во время международного перерыва, а команда тренировалась индивидуально.
Смотрите, как это работает: вы всегда обращаете внимание на даты, но за ними вы больше ничего не видите. Посмотрите на игру и скажите, у кого было больше сил и интенсивности в этом матче. Говоря об истории, которая предшествовала этой игре — сегодня на поле играл Маслов, до этого у него были проблемы с четырехглавой мышцей. Когда его вызвали в сборную, он попросил тренера молодежки, чтобы тот не ставил его на игру, поскольку у него мышечные проблемы, тем не менее тренер его очень сильно попросил сыграть. Он сыграл первый матч, и тренер попросил его выйти и во второй игре на тайм. По факту он сыграл 70 минут.
Джикия сыграл за сборную все три игры от свистка до свистка, и после Турции у него были проблемы с приводящей мышцей, а сегодня он сыграл здорово. Джордан ездил в сборную, Крал сыграл все игры, про Соболева знаете историю.
У нас очень много сборников в команде. Они все уехали, в России осталось 10-12 человек. Из них 5 или 6 играли за «Спартак-2», сыграли 2 матча. Те, кто остался, несколько человек, сыграли за «Спартак» полностью все матчи. Понсе, Аиртон, Жиго. О каких 10 днях вы говорите? С воскресенья до понедельника — это 7 дней, но никак не 10.
У каждого была индивидуальная программа. В частности, Мозес делал беговую работу, он сыграл сегодня 90 минут. Некоторые были травмированы и лечились, так что эта пауза очень хорошо прошла в этом плане. Не смотрите только на даты, это неправильно.
Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы и без сборов. Вы не представляете, каково это работать без паузы с апреля. Так что этот перерыв для 5-6 игроков, которые работали дома — это хорошо. И мы здесь каждый день с 7 утра и до 8 вечера. Вы видели, как мы сегодня играли и видели нашу силу. На что повлияла эта пауза, сами мне скажите. У нас у игроков сводило ноги? Они не бегали? Все были здоровы, никто не травмировался, Мозес сыграл 90 минут, Кокорин здорово отыграл 74 минуты. Это просто неуважение! Сначала думайте, потом спрашивайте.
Чтоб научится разговаривать с лизунами дзюбиного очка
Чтоб научится разговаривать с лизунами дзюбиного очка
А замечание я делал человеку, у которого реально два слова.
Без союзов и деепричастных оборотов.
Без обид, но не надо сайт превращать в урок русского языка...
А замечание я делал человеку, у которого реально два слова.
Без союзов и деепричастных оборотов.
Без обид, но не надо сайт превращать в урок русского языка...