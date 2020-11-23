Роналду удовлетворен работой Пирло

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сегодня, 12:45

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» не собирается покидать команду, несмотря на слухи о его возможном уходе.

Главный тренер туринской команды произвел хорошее впечатление на Роналду, теперь португалец намерен отработать свой контракт до 2022 года.

Роналду доволен своим положением в команде, поэтому хочет помочь Пирло выиграть трофей в первый же год своей работы в «Юве».