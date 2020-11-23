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Роналду удовлетворен работой Пирло

сегодня, 12:45

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не собирается покидать команду, несмотря на слухи о его возможном уходе.

Главный тренер туринской команды Андреа Пирло произвел хорошее впечатление на Роналду, теперь португалец намерен отработать свой контракт до 2022 года.

Роналду доволен своим положением в команде, поэтому хочет помочь Пирло выиграть трофей в первый же год своей работы в «Юве».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:50
Смысл нашей жизни?)))
Ты действительно считаешь что тратить время на португальскую гомо-модель это можно назвать смыслом жизни?) Да ну.
Роналду настолько слаб, что даже показывая результативную игру, его почитатели завистливо смотрят в сторону Месси.
Неудачи Месси связаны с тем, что он находится в команде в которой происходит глобальная перестройка, Роналду же сбежал из Реала при первых признаках обновления состава) Так что auf wiedersehen.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 17:08
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Artemon9 (раскрыть)
    сегодня в 17:00, ред.
    Вот зря не берете Неймара -
    Коль будет дождливым сезон
    Траву приведет он в порядок,
    За матч прокатает газон
    Artemon9
    Artemon9 ответ Naimi Nabi (раскрыть)
    сегодня в 15:58
    Рамос уже староват,
    Не пойдёт он нам никак,
    Неймар слишком нагловат,
    А Салаха ждёт Спартак
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi ответ Artemon9 (раскрыть)
    сегодня в 15:46
    про неймара ты забыл
    он в флангах бы нырнул
    Рамос мастер Дзюдо
    Салааха он точно закрыл
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi ответ Artemon9 (раскрыть)
    сегодня в 15:40
    браво
    David Young
    David Young ответ Artemon9 (раскрыть)
    сегодня в 15:15
    Хорошие стихи.
    David Young
    David Young ответ Tostao (раскрыть)
    сегодня в 15:12
    .
    Artemon9
    Artemon9 ответ Naimi Nabi (раскрыть)
    сегодня в 15:11
    Нам Мбаппе не нужен точно,
    Лучше Киммих и Погба,
    Поль зарядит с правой сочно,
    Киммих не пропустит зла
    Legend 6
    Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    сегодня в 15:00
    Причем стабильность истерики Роналду?
    Зачем передергивать с одной темы на другую?
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi ответ Artemon9 (раскрыть)
    сегодня в 14:44
    без Ибра и без Жо
    им обои хорошо
    в паре с Рони
    Мбаппе бы подошло
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:41
    не многовато он на себя берёт)))))))))
    Charismatic
    Charismatic ответ Juve14 (раскрыть)
    сегодня в 14:30
    Много тренеров сменилось по прихоти Месси, а не из-за результатов?)
    eleven LC
    eleven LC ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    сегодня в 14:15
    Они оба уже переболели коронавирусом и если не остановят сезон как весной то они сыграют по полной
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 14:10
    Да, пока все идет хорошо! Успехов и всего наилучшего этому тандему)
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 13:59
    Ну Месси то по сравнению с Роном,сама стабильность,сказал как отрезал,говорю ухожу из сборной и ушел,говорю ухожу из Барсы и ушел.... самому то не смешно??????
    Рон например никаких сериалов не разводил,ни с переходом в Реал,ни с переходом в Юве.Молча решил и сделал.А теперь с Лионелем сравните.Хотя кому это я .....
    Artemon9
    Artemon9
    сегодня в 13:55
    Роналду доволен Андреа,
    А значит всё хорошо.
    Не нужен нам ни Корреа,
    Ни Пьянич, ни Ибра, ни Жо
    Legend 6
    Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    сегодня в 13:54
    Нет, я не путаю)))
    Роналда , то плачет то смеётся. То истерики закатывает.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:53
    А что ему недовольным он на ведущих ролях.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 13:44
    Вы путаете его с Месси,который то уходит из сборной,то возвращается....
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 13:43
    С этой "короной" сезон абсолютно не предсказуемый.Будь это обычный год,я бы без сомнения поставил на Рона,а сейчас не возьмусь.Еще вопрос кто сколько игр сыграет с этим вирусом???
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Charismatic (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    Не вижу связи между этими ситуациями.Роналду говорит лишь за себя,его тренер устраивает,он хочет играть под его руководством,если нет,то Криштьяну уйдет в другой клуб.А Месси если не устраивает тренер,то тренер уходит.Чувствуете разницу???
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 13:39
    Настроение у Роналду меняется от ПМС до ПМС)
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 13:36
    Одна из главных интриг европейского сезона,кто забьёт больше в серии А Роналду или Ибрагимович
    Juve14
    Juve14 ответ Charismatic (раскрыть)
    сегодня в 13:36
    Так тут есть большая разница, если Рон убовлетворен то Рон остается, если нет то Рон уходит.
    А с Месси если Меесси удовлетворен то ТРЕНЕР остается, если нет то ТРЕНЕР уходит.
    ЭТО РАЗНИЦА
    Charismatic
    Charismatic
    сегодня в 13:17
    А еще про Месси что-то говорили)))
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 13:12, ред.
    В левом верхнем углу отчёта Пилро о проделанной работе, г-н Роналлу нанёс размашисто красным карандашом резолюцию :"Работой Пирло удовлетворён!"
    "Уф, пронесло!" - облегчённо выдохнул Андреа
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 13:08
    пока соперников сильных не было
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:02
    Просто умно договорился с тренером.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    сегодня в 13:00
    Да уж)
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