Роналду удовлетворен работой Пирло

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не собирается покидать команду, несмотря на слухи о его возможном уходе.
Главный тренер туринской команды Андреа Пирло произвел хорошее впечатление на Роналду, теперь португалец намерен отработать свой контракт до 2022 года.
Роналду доволен своим положением в команде, поэтому хочет помочь Пирло выиграть трофей в первый же год своей работы в «Юве».
Ты действительно считаешь что тратить время на португальскую гомо-модель это можно назвать смыслом жизни?) Да ну.
Роналду настолько слаб, что даже показывая результативную игру, его почитатели завистливо смотрят в сторону Месси.
Неудачи Месси связаны с тем, что он находится в команде в которой происходит глобальная перестройка, Роналду же сбежал из Реала при первых признаках обновления состава) Так что auf wiedersehen.
Ты действительно считаешь что тратить время на португальскую гомо-модель это можно назвать смыслом жизни?) Да ну.
Роналду настолько слаб, что даже показывая результативную игру, его почитатели завистливо смотрят в сторону Месси.
Неудачи Месси связаны с тем, что он находится в команде в которой происходит глобальная перестройка, Роналду же сбежал из Реала при первых признаках обновления состава) Так что auf wiedersehen.
Коль будет дождливым сезон
Траву приведет он в порядок,
За матч прокатает газон
Коль будет дождливым сезон
Траву приведет он в порядок,
За матч прокатает газон
Не пойдёт он нам никак,
Неймар слишком нагловат,
А Салаха ждёт Спартак
Не пойдёт он нам никак,
Неймар слишком нагловат,
А Салаха ждёт Спартак
он в флангах бы нырнул
Рамос мастер Дзюдо
Салааха он точно закрыл
он в флангах бы нырнул
Рамос мастер Дзюдо
Салааха он точно закрыл
Лучше Киммих и Погба,
Поль зарядит с правой сочно,
Киммих не пропустит зла
Лучше Киммих и Погба,
Поль зарядит с правой сочно,
Киммих не пропустит зла
Зачем передергивать с одной темы на другую?
Зачем передергивать с одной темы на другую?
им обои хорошо
в паре с Рони
Мбаппе бы подошло
им обои хорошо
в паре с Рони
Мбаппе бы подошло
Рон например никаких сериалов не разводил,ни с переходом в Реал,ни с переходом в Юве.Молча решил и сделал.А теперь с Лионелем сравните.Хотя кому это я .....
Рон например никаких сериалов не разводил,ни с переходом в Реал,ни с переходом в Юве.Молча решил и сделал.А теперь с Лионелем сравните.Хотя кому это я .....
А значит всё хорошо.
Не нужен нам ни Корреа,
Ни Пьянич, ни Ибра, ни Жо
А значит всё хорошо.
Не нужен нам ни Корреа,
Ни Пьянич, ни Ибра, ни Жо
Роналда , то плачет то смеётся. То истерики закатывает.
Роналда , то плачет то смеётся. То истерики закатывает.
А с Месси если Меесси удовлетворен то ТРЕНЕР остается, если нет то ТРЕНЕР уходит.
ЭТО РАЗНИЦА
А с Месси если Меесси удовлетворен то ТРЕНЕР остается, если нет то ТРЕНЕР уходит.
ЭТО РАЗНИЦА
"Уф, пронесло!" - облегчённо выдохнул Андреа
"Уф, пронесло!" - облегчённо выдохнул Андреа