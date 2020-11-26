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Клопп: «Заслуженное поражение „Ливерпуля“»

сегодня, 03:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была не очень хорошая игра. Обе команды особо ничего не создавали до двух забитых мячей.

Заслуженное поражение в сложной игре. Судья нечасто свистел, что ещё больше усложняло жизнь обеим командам. Это была невероятно интенсивная игра, и футболистам были нужны паузы.

После первого тайма вы обычно привыкаете к игре, но для некоторых парней, которые не играли какое-то время, это было слишком интенсивно. Мы не нашли выход сегодня.

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Все комментарии
БоЛьШоЙ Ух
БоЛьШоЙ Ух
сегодня в 05:44
Судья нечасто свистел, что ещё больше усложняло жизнь))) ГЛАВНЫЕ СЛОВА
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:45
Лёгкая победа в первой игре расслабила.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:40
Атланта была лучше, но Ливерпуль играл не совсем основой.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:23
Атланта была сильне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:15
Хорошо, что не выкручивается...
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