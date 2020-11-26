Клопп: «Заслуженное поражение „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение от «Аталанты» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это была не очень хорошая игра. Обе команды особо ничего не создавали до двух забитых мячей.

Заслуженное поражение в сложной игре. Судья нечасто свистел, что ещё больше усложняло жизнь обеим командам. Это была невероятно интенсивная игра, и футболистам были нужны паузы.

После первого тайма вы обычно привыкаете к игре, но для некоторых парней, которые не играли какое-то время, это было слишком интенсивно. Мы не нашли выход сегодня.