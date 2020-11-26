Гвардиола: «Марадона — тот, кто сделал футбол лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил соболезнования в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Первой мыслью было поддержать Серхио Агуэро, потому что Диего был дедушкой сына Серхио.
Я помню баннер, который видел много лет назад в Аргентине, на нём было написано: «Не важно, что ты сделал со своей жизнью. Важно — что ты сделал для наших жизней».
История знала немного потрясающих футболистов. Он был одним из них. Для людей нашего поколения, тех, кто видел ЧМ-1986 в Мексике и других его игра сделала этот вид спорта лучше. Крепкие объятия всей семье от «Манчестер Сити».