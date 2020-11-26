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Гвардиола: «Марадона — тот, кто сделал футбол лучше»

сегодня, 01:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил соболезнования в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Первой мыслью было поддержать Серхио Агуэро, потому что Диего был дедушкой сына Серхио.

Я помню баннер, который видел много лет назад в Аргентине, на нём было написано: «Не важно, что ты сделал со своей жизнью. Важно — что ты сделал для наших жизней».

История знала немного потрясающих футболистов. Он был одним из них. Для людей нашего поколения, тех, кто видел ЧМ-1986 в Мексике и других его игра сделала этот вид спорта лучше. Крепкие объятия всей семье от «Манчестер Сити».

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:37
Ну как то так
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