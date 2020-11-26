Розе: «„Шахтёр“ — очень хорошая команда»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал победу над «Шахтёром» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтёр» — очень хорошая команда, с хорошей организацией игры. Мы провели два очень хороших матча против «Шахтёра». Моя команда отлично справилась. Ребята хорошо вошли сегодня в игру, играли на результат и в целом многое делали правильно.

В нашей группе Лиги чемпионов ещё ничего не решено. Однако с восемью очками мы заняли хорошую позицию перед двумя заключительными матчами с «Интером» и «Реалом».