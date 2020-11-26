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Розе: «„Шахтёр“ — очень хорошая команда»

сегодня, 01:18
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)4 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал победу над «Шахтёром» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтёр» — очень хорошая команда, с хорошей организацией игры. Мы провели два очень хороших матча против «Шахтёра». Моя команда отлично справилась. Ребята хорошо вошли сегодня в игру, играли на результат и в целом многое делали правильно.

В нашей группе Лиги чемпионов ещё ничего не решено. Однако с восемью очками мы заняли хорошую позицию перед двумя заключительными матчами с «Интером» и «Реалом».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:29
....и очень добрая!!!
David Young
David Young
сегодня в 01:26
Скорее просто хорошая. Но в последнее время играет скверно.
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