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Месси: «Я всегда буду помнить Марадону»

вчера, 21:56

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Очень печальный день для всех нас. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я всегда буду помнить Диего, выражаю соболезнования его близким. Покойся с миром.

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VERSTECK
VERSTECK
вчера в 23:56
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:30
    Ну вот опять)
    Стрелки сразу переводишь на Месси, соскок с темы на тему.
    Сам привёл статистику сборной, а сейчас про лч.
    Ты сначала сам определись)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    вчера в 23:30
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      вчера в 23:26
      А Месси со своим бессоветностью будет жить как можно дольше.
      mangox22
      mangox22
      вчера в 23:25
      Месси высказался про Марадонну а они гелевого нырка тут обсуждают
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      вчера в 23:16
      и про персофана поконкретнее
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      вчера в 23:15, ред.
      да ты что))))те отборы на евро и чм в Европе это легко)))чего ж тогда гном не назабивал всяким гватемалам сотку)))
      давай еще про голы в лч напиши))тут уже иранца написать не сможешь хахаа
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 23:06
      Ну Роналду свою сотку ведь только топ сборным забивал)
      80% своих голов и португалец карликам забивал в отборах. Это ведь не мешает тебе его в тройку заносить) у персофанов очень странная логика.
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      вчера в 23:03
      Марадона играл в другое время...а мы сравниваем игроков с одной эпохи...ну иранец это да)))только нужно смотреть где и кому иранец забивал)
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 23:01
      Если по голам за сборную, то по твоей логике лучшим игроком в истории является какой то иранец)
      Если по голам судить, то почему ты поставил Марадонну на первое место? Он ведь значительно уступает и Месси, и Роналду.
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Groove000 (раскрыть)
      вчера в 22:59
      У них нету ничего святого, готовы облизывать гламурного даже в таких ветках...
      juvenale
      juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      вчера в 22:59, ред.
      нет это объективные факты...голы в самом престижном турнире в мире,голы в сборной... кубки лч ,трофеи со сборной - по всем показателям он лучше Месси...и я не персофан,мой идол у меня на аве
      мангo
      мангo
      вчера в 22:58
      Месси продолжил его линию лучших футболистов мира!
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
      вчера в 22:58
      Рукалицо ахах)
      мангo
      мангo ответ dimagas2 (раскрыть)
      вчера в 22:57
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
        вчера в 22:55
        Но кто его таким признал?)
        Вот в чем вопрос.
        Если ты, это понятно. Ты его личный персональный фанат и в принципе не можешь быть объективен.
        juvenale
        juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 22:53
        Марадона лучший,потом Пеле,потом Роналду идет,что тут непонятного
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
        вчера в 22:52
        От кого?)
        Никогда не видел такой тройки..
        Вечно был спор между Пеле и Диего, кто из них является королём. А тут на тебе
        juvenale
        juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 22:51
        может и цитатата будет что кто-то пишет про не искренность?
        juvenale
        juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        вчера в 22:50
        так это факт
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        вчера в 22:39
        Ушел великий а ювентийцы кричат что роналду лучший
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Groove000 (раскрыть)
        вчера в 22:32
        И не говори)
        Даже в этой теме, туринские сравнивают соболезнования Месси и Роналду..
        Типа Месси не искренне, он завистник и т.д🤦‍♂️
        Groove000
        Groove000
        вчера в 22:28
        А неадекватные комментарии продолжают выскакивать даже под такими новостями. Рука-лицо🤦‍♂️
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ juvenale (раскрыть)
        вчера в 22:24
          Legend 6
          Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
          вчера в 22:18
          Что ты хоть своего Роналду пихаешь к великим футболистам?
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
          вчера в 22:18
          😂😂👍
          Парень, ты просто космос!
          Тага Дага
          Тага Дага
          вчера в 22:18
          Немного успоился,звонили люди и говорили слова мне...будто я его близкий человек. ...честно признаюсь я немного затронут....я понял что я что-то понимаю футболе...ну Марадону не вернуть. ...ну эта жизнь, рано или поздно мы все уйдем из этого мира.
          juvenale
          juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
          вчера в 22:12
          гнома даже в тройке нет...Марадона-Пеле-Роналду
          dimagas2
          dimagas2
          вчера в 22:06
          Жадный гном так и будет в его тени!
          УЕСКА
          УЕСКА
          вчера в 22:05
          Два аргентинца. Два лучших игрока в истории футбола.
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