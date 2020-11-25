Месси: «Я всегда буду помнить Марадону»

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Очень печальный день для всех нас. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я всегда буду помнить Диего, выражаю соболезнования его близким. Покойся с миром.
Стрелки сразу переводишь на Месси, соскок с темы на тему.
Сам привёл статистику сборной, а сейчас про лч.
Ты сначала сам определись)
Стрелки сразу переводишь на Месси, соскок с темы на тему.
Сам привёл статистику сборной, а сейчас про лч.
Ты сначала сам определись)
давай еще про голы в лч напиши))тут уже иранца написать не сможешь хахаа
давай еще про голы в лч напиши))тут уже иранца написать не сможешь хахаа
80% своих голов и португалец карликам забивал в отборах. Это ведь не мешает тебе его в тройку заносить) у персофанов очень странная логика.
80% своих голов и португалец карликам забивал в отборах. Это ведь не мешает тебе его в тройку заносить) у персофанов очень странная логика.
Если по голам судить, то почему ты поставил Марадонну на первое место? Он ведь значительно уступает и Месси, и Роналду.
Если по голам судить, то почему ты поставил Марадонну на первое место? Он ведь значительно уступает и Месси, и Роналду.
Вот в чем вопрос.
Если ты, это понятно. Ты его личный персональный фанат и в принципе не можешь быть объективен.
Вот в чем вопрос.
Если ты, это понятно. Ты его личный персональный фанат и в принципе не можешь быть объективен.
Никогда не видел такой тройки..
Вечно был спор между Пеле и Диего, кто из них является королём. А тут на тебе
Никогда не видел такой тройки..
Вечно был спор между Пеле и Диего, кто из них является королём. А тут на тебе
Даже в этой теме, туринские сравнивают соболезнования Месси и Роналду..
Типа Месси не искренне, он завистник и т.д🤦♂️
Даже в этой теме, туринские сравнивают соболезнования Месси и Роналду..
Типа Месси не искренне, он завистник и т.д🤦♂️
Парень, ты просто космос!
Парень, ты просто космос!