Месси: «Я всегда буду помнить Марадону»

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста .

Очень печальный день для всех нас. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я всегда буду помнить Диего, выражаю соболезнования его близким. Покойся с миром.