Каштру: «Разница в 6 голов в 1-м матче справедлива, сегодня в 4 — нет»

Главный тренер «Шахтёра» прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом матче, без всяких сомнений, «Боруссия» была лучше нас и заслужила разницу в 6 мячей. В первом матче мы не существовали на поле, но я не буду повторяться и анализировать предыдущую встречу. В этом матче было по-другому. Да, были определённые хрупкости с нашей стороны, особенно при стандартных положениях. Но в этом матче нам удалось владение мячом в 53%, больше угловых. По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра. Соперник оформил 6 ударов по нашим воротам, забил с них 4 мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в 4 мяча эту игру – нет. Разница в 6 голов в первом матче справедлива, сегодня в 4 – нет.

«Боруссия» смогла создать больше моментов, была более эффективна. Результат всегда отражает то, какая была игра, сколько было забито и пропущено. Не буду говорить, заслуженная это или незаслуженная победа соперника. Футбол – это голы и счёт, который мы видим в конце. 4:0 – «Боруссия» победила, показала себя хорошо. Я должен признать слабые стороны, которые у нас были, особенно при игре на стандартах. Видимо, они были решающими для исхода игры.