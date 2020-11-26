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Оуэн — о матче с «Аталантой»: «Худшая игра „Ливерпуля“ за долгое время»

сегодня, 12:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн раскритиковал игру мерсисайдской команды в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:2).

Это была очень, очень плохая игра, худшая, которую мы видели от «Ливерпуля» за долгое время. Это один из тех случаев, когда вы говорите: «давайте отложим это в сторону и сосредоточимся на следующем».

Ты всегда должен смотреть на положительные стороны. Если у вас должен случиться плохой день, пускай он случится сегодня.

Если бы «Ливерпулю» сказали в начале группового этапа, что клубу потребуется одна победа в последних двух матчах группы [для выхода в плей-офф ЛЧ], «красные» бы согласились. Не самое худшее поражение. Неидеально, но лучше сейчас, чем в прошедшее воскресенье [против «Лестера»].

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:33
Это и игрой назвать нельзя, наверное на тотализаторе обогащались.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:55
А с Астон Виллой лучше играли 2:7?
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