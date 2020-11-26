Оуэн — о матче с «Аталантой»: «Худшая игра „Ливерпуля“ за долгое время»

Бывший нападающий «Ливерпуля» раскритиковал игру мерсисайдской команды в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:2).

Это была очень, очень плохая игра, худшая, которую мы видели от «Ливерпуля» за долгое время. Это один из тех случаев, когда вы говорите: «давайте отложим это в сторону и сосредоточимся на следующем».

Ты всегда должен смотреть на положительные стороны. Если у вас должен случиться плохой день, пускай он случится сегодня.