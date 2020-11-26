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Симеоне — о смерти Марадоны: «Он заражал нас футболом. Это большая утрата»

сегодня, 08:40

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал новость о смерти бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить.

Нас покинула легенда, великий аргентинец, который свою мощь вкладывал в борьбу с негативом, он всегда нас воодушевлял. Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом.

Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины.

Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда, нам очень тяжело и грустно.

Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата.

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beefs
beefs
сегодня в 08:45
все правильно, это один из последних...
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