Дренте — о выступлениях за «Аланию»: «Водка была у игроков даже в автобусе»

Бывший игрок «Алании» Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о выступлениях за «Аланию».
Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это не лучший город для жизни, даже если у меня было много денег. Водка? Мы пили иногда. Даже в автобусе у игроков была водка. Это же Россия. Вы же знаете, верно?
Недавно агент Марат Хинчагов рассказал, как Дренте впервые попал во Владикавказ.
А Гогниев ему и говорит: -За проезд платить будешь?
Дренте: -Точно! Ну, за проезд!)
А Гогниев ему и говорит: -За проезд платить будешь?
Дренте: -Точно! Ну, за проезд!)