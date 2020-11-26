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Дренте — о выступлениях за «Аланию»: «Водка была у игроков даже в автобусе»

сегодня, 19:17

Бывший игрок «Алании» Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о выступлениях за «Аланию».

Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это не лучший город для жизни, даже если у меня было много денег. Водка? Мы пили иногда. Даже в автобусе у игроков была водка. Это же Россия. Вы же знаете, верно?

Недавно агент Марат Хинчагов рассказал, как Дренте впервые попал во Владикавказ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 20:41
Вот и пропили команду.
112910415
112910415
сегодня в 20:35
неповторимый российский колорит
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:25
С водкой дорога на футбольный матч проходит гораздо веселее и приятнее. Главное потом - из автобуса выйти. А то у нас неделю или две назад на первенстве ПФЛ одного слегка захмелевшего футболиста с полицией из автобуса извлекали - выходить не хотел.
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
сегодня в 20:22
.
memphis
memphis
сегодня в 20:20
Они боялись что парень замерзнет
Узбагойся
Узбагойся ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:19
Ага, заходит Дренте в автобус с рюмкой водки. Садится, но не пьет, а как будто что-то вспоминает.
А Гогниев ему и говорит: -За проезд платить будешь?
Дренте: -Точно! Ну, за проезд!)
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:16
.
Igo0rek
Igo0rek ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 20:12
Ты путаешь настоящего мужчину, и быдло!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:04
У настоящего мужчины водка должна быть везде.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:04
Ну это не показатель...особенно для профессионала....коих почти нет...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:03
Блэк-ждек 31и тоже были?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:42, ред.
Это неприемленно
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 19:37
Пока не появился Дзюба, у футболистов в карманах были даже деньги.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:37
Теперь понятно как Дренте в Алании оказался. Сел в автобус покататься, а когда протрезвел оказалось что уже подписал контракт
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 19:34
Это была незамерзайка
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:19
Осетинская водка не дорогая и в то же время хорошая. Там мягкая вода и поэтому водка такая мягкая получается
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:18
Карты, водка, девки....
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