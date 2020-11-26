Дренте — о выступлениях за «Аланию»: «Водка была у игроков даже в автобусе»

Бывший игрок «Алании» поделился воспоминаниями о выступлениях за «Аланию».

Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это не лучший город для жизни, даже если у меня было много денег. Водка? Мы пили иногда. Даже в автобусе у игроков была водка. Это же Россия. Вы же знаете, верно?