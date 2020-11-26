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Адвокат Марадоны: «Скорая ехала к Диего более получаса»

сегодня, 16:07

Матиас Морла, адвокат и друг Диего Марадоны, который вчера ушел из жизни, рассказал о халатности со стороны медицинского персонала.

Я чувствую в своем сердце потерю друга, которому я чтил верность до последнего дня.

Необъяснимо, почему персонал не оказывал внимания или не контролировал ситуацию на протяжении 12 часов (медицинский персонал наблюдал за Диего после операции на мозге — прим.). Машина скорой помощи ехала к Диего более получаса. Это идиотское преступление. Этот факт не должен остаться незамеченным.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:39
...как в Аргентине уважали и боготворили Диего известно всем! Вертолёт блин
выслали бы и всё,странная ситуация,как будто спецом?!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:05
Нашли теперь причину
An Jo
An Jo
сегодня в 16:43
Стало бы ему плохо в каком-нить Урюпинске - скорая приехала бы только дня через три. Это если бы повезло. Если бы не повезло - не приехала бы вовсе.
LOpp
LOpp ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 16:36, ред.
Днями. У меня тетя как то днём скорую вызвала. Приехали на следующий день к обеду. Говорят не успеваем. Много вызовов
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:20
У нас люди по 12-16 часов ждут а мы это преступлением не считаем наоборот благодарим за то, что хоть приехали.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:10
Не только у нас бардак....
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:09
В России часами может ехать
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