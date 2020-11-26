Адвокат Марадоны: «Скорая ехала к Диего более получаса»

Матиас Морла, адвокат и друг , который вчера ушел из жизни, рассказал о халатности со стороны медицинского персонала.

Я чувствую в своем сердце потерю друга, которому я чтил верность до последнего дня.

Необъяснимо, почему персонал не оказывал внимания или не контролировал ситуацию на протяжении 12 часов (медицинский персонал наблюдал за Диего после операции на мозге — прим.). Машина скорой помощи ехала к Диего более получаса. Это идиотское преступление. Этот факт не должен остаться незамеченным.