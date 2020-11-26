Ярошик: «ЦСКА можно обойтись без красивого футбола. Им предстоит матч года»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик порассуждал о предстоящем матче «армейцев» с «Фейеноордом» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Сегодня ЦСКА предстоит провести главный матч в году. Победа над «Фейеноордом» не только повысит шансы на выход из группы, но и поможет обрести уверенность в собственных силах. Молодой команде непросто проводить важные матчи, но я верю, что на своём стадионе футболисты будут биться до финального свистка. Не исключаю, что игра не заладится, например, как это было в матче с «Сочи». Но, уверен, «армейцы» будут биться за результат – оставят всю душу и сердце на футбольном поле.
Что касается травм, не так важно, кто будет играть. Каждый футболист должен выйти с одной мыслью: мы не уйдём без победы. Сегодня тот самый день, когда можно обойтись без красивого и зрелищного футбола. Для меня нет особой разницы, одержит победу ЦСКА со счётом 1:0 или 6:5. Одна цель — победа и три очка. Верю в ЦСКА!
Важно будет включиться с первом минуты и не потерять преимущество, выкладываясь по полной и играя как можно лучше весь матч. Ведь недавние поражение Краснодара являются серьёзным предупреждением всем российским клубам, что в конце матча надо быть настолько же, если не более, осторожным, чтобы не получить поражение или потерять победу.
ЦСКА надо настраиваться только на победу, ничья здесь не устроит в достаточной мере, хотя и станет более хорошим исходов, чем поражение. Оба клуба довольно нестабильны, но в целом атакующие и способные показывать высококачественным футбол, у ЦСКА побольше проблем с этим конкретно в Лиге Европы, но и здесь плохой игры тоже нет, скорее игра недостаточно хороша, и для того, чтобы добывать победы этого часто недостаточно, особенно в еврокубках, что и можно наблюдать даже в случае с Локомотивом, пока что лучшим из российских клубов в плане качества выступлений и результатов.
Вперёд, ЦСКА! Не упади лицом в грязь, а лучше - одержи победу!
Важно будет включиться с первом минуты и не потерять преимущество, выкладываясь по полной и играя как можно лучше весь матч. Ведь недавние поражение Краснодара являются серьёзным предупреждением всем российским клубам, что в конце матча надо быть настолько же, если не более, осторожным, чтобы не получить поражение или потерять победу.
ЦСКА надо настраиваться только на победу, ничья здесь не устроит в достаточной мере, хотя и станет более хорошим исходов, чем поражение. Оба клуба довольно нестабильны, но в целом атакующие и способные показывать высококачественным футбол, у ЦСКА побольше проблем с этим конкретно в Лиге Европы, но и здесь плохой игры тоже нет, скорее игра недостаточно хороша, и для того, чтобы добывать победы этого часто недостаточно, особенно в еврокубках, что и можно наблюдать даже в случае с Локомотивом, пока что лучшим из российских клубов в плане качества выступлений и результатов.
Вперёд, ЦСКА! Не упади лицом в грязь, а лучше - одержи победу!