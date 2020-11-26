Ярошик: «ЦСКА можно обойтись без красивого футбола. Им предстоит матч года»

Бывший футболист ЦСКА порассуждал о предстоящем матче «армейцев» с «Фейеноордом» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Сегодня ЦСКА предстоит провести главный матч в году. Победа над «Фейеноордом» не только повысит шансы на выход из группы, но и поможет обрести уверенность в собственных силах. Молодой команде непросто проводить важные матчи, но я верю, что на своём стадионе футболисты будут биться до финального свистка. Не исключаю, что игра не заладится, например, как это было в матче с «Сочи». Но, уверен, «армейцы» будут биться за результат – оставят всю душу и сердце на футбольном поле.