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Ярошик: «ЦСКА можно обойтись без красивого футбола. Им предстоит матч года»

сегодня, 15:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд20:55 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик порассуждал о предстоящем матче «армейцев» с «Фейеноордом» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Сегодня ЦСКА предстоит провести главный матч в году. Победа над «Фейеноордом» не только повысит шансы на выход из группы, но и поможет обрести уверенность в собственных силах. Молодой команде непросто проводить важные матчи, но я верю, что на своём стадионе футболисты будут биться до финального свистка. Не исключаю, что игра не заладится, например, как это было в матче с «Сочи». Но, уверен, «армейцы» будут биться за результат – оставят всю душу и сердце на футбольном поле.

Что касается травм, не так важно, кто будет играть. Каждый футболист должен выйти с одной мыслью: мы не уйдём без победы. Сегодня тот самый день, когда можно обойтись без красивого и зрелищного футбола. Для меня нет особой разницы, одержит победу ЦСКА со счётом 1:0 или 6:5. Одна цель — победа и три очка. Верю в ЦСКА!

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David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:26
Не феерит, как и ни один другой российский клуб. Но Брюгге является командой уровня такого же, как Фейеноорд и Динамо Загреб, немного сильнее Вольфсберга. Из трёх лигочемпионских команд Зениту повезло со жребием больше всего, поскольку Брюгге и Лацио довольно нестабильны в этом сезоне, и Лацио не настолько силён, как Бавария Мюнхен, Атлетико Мадрид, Челси, и Севилья. А целом пока что только Локомотив показывает, по сути, свой максимум в своей группе, и в плане результатов, и в плане игры. Побед нет, но ничьи с такими соперниками, хоть и не подвиги, но всё равно - достойные результаты, даже Баварии проиграли отнюдь не позорно. Меньше было веры в Локомотив чем в Краснодар, а оказалось наоборот, по крайнем мере, если судить по сыгранным турам. ЦСКА должен победить хотя бы один раз, если этого не случится, то данный сезон в плане Лиги Европы будет откровенно провальным для армейцев. Впрочем из группы ни один из российских клубов почти точно не выйдет, как бы ни старались, борьба за третье место и необходимость его получения для каждой из лигичемпионских российских команд - это реальная цель, которую нужно достигнуть, если уж не всем трём, то хотя бы одной из них, а ЦСКА нужно выходить из группы, или хотя бы финишировать третьими - многого это не даст, но очков в копилку России принесёт, да и совсем уж провального исхода группового этапа можно будет избежать.
David Young
David Young
сегодня в 17:14
В таких матчах действительно важнее всего результат. Но результат зависит от игры, большое везение случается нечасто. Так что здесь будет достаточно осторожная игра, с не очень большим количеством голов, голландский клуб почти наверняка не будет слишком рисковать, и попытается забить один или два гола, а затем удерживать преимущество, если так случится.

Важно будет включиться с первом минуты и не потерять преимущество, выкладываясь по полной и играя как можно лучше весь матч. Ведь недавние поражение Краснодара являются серьёзным предупреждением всем российским клубам, что в конце матча надо быть настолько же, если не более, осторожным, чтобы не получить поражение или потерять победу.

ЦСКА надо настраиваться только на победу, ничья здесь не устроит в достаточной мере, хотя и станет более хорошим исходов, чем поражение. Оба клуба довольно нестабильны, но в целом атакующие и способные показывать высококачественным футбол, у ЦСКА побольше проблем с этим конкретно в Лиге Европы, но и здесь плохой игры тоже нет, скорее игра недостаточно хороша, и для того, чтобы добывать победы этого часто недостаточно, особенно в еврокубках, что и можно наблюдать даже в случае с Локомотивом, пока что лучшим из российских клубов в плане качества выступлений и результатов.

Вперёд, ЦСКА! Не упади лицом в грязь, а лучше - одержи победу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 17:04
Как будто ЦСКА в ЛЕ феерит.
С более слабыми командами из средненьких чемпионатов.
А очков не намного больше.
Конечно, если сегодня победят, будет шанс на выход в весну.
Но по моему, кони уже потеряли вкус победы. Давно уже ге занимают места выше четвертого.
Это я про еврокубки, если что...
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:41
Игра российских команд в ЛЧ показала, что им там делать нечего. Может быть, хоть в ЛЕ чего-нибудь да добьются.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:38
Побеждать любой ценой.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:18
хорошо сказал! хорошей игры!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:17
Всё зависит от того, что придумает и как расставит ребят ГВМ.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:58
ЦСКА должен выиграть.
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