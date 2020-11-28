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Жирков: «Должны были побеждать, упустили ещё два очка»

сегодня, 17:08
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

Должны были побеждать. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка.

Наверное, сыграло свою роль тяжелое поле. Из-за этого были технические моменты с завершающим пасом, последним ударом. Ну и соперника, конечно, тяжело было вскрывать, много игроков оставались в обороне. Тем не менее были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забивать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:47
пушкари бились мощно !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:44
Юрик! Даже капитанская повязка не помогла Зенитушке..
Пушкари Молодцы - устаяли...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:34
Какая ЛЧ если даже Арсенал с последнего места обыграть не можете!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:32
Разбор ошибок ещё впереди.Но Арсенал был лучше.
beefs
beefs
сегодня в 17:25
и поле плохое и ветер не туда дул, и главное Дзюбу потеряли, ну теперь совсем кердык......
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:21
А Арсенал должен был проиграть???. Но они думали иначе. Играли очень неплохо хозяева и вполне на ничью наиграли. Понравились скорости, бегали до самого финиша , не сбавляя оборотов. "Флагман" потерял очки, ждем, что выдадут остальные претенденты.
У Зенита понравилась молодежь, вполне способные ребята. Лишь бы не закисли на лавке, после возвращения основных защитников.
Всем здоровья.
drug01
drug01
сегодня в 17:15
Счёт по игре все ещё впереди....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:10
не согласен))по заслугам))
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