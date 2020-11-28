Жирков: «Должны были побеждать, упустили ещё два очка»

Полузащитник «Зенита» подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

Должны были побеждать. Создали много хороших моментов, но не хватило завершающего паса, реализации. Упустили еще два очка.

Наверное, сыграло свою роль тяжелое поле. Из-за этого были технические моменты с завершающим пасом, последним ударом. Ну и соперника, конечно, тяжело было вскрывать, много игроков оставались в обороне. Тем не менее были хорошие моменты, даже стопроцентные, чтобы забивать.