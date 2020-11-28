Парфёнов: «Я доволен характером команды»

Наставник «Арсенала» отреагировал на ничью с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ .

Я доволен характером команды. Я уже говорил, что он есть, но только через такие матчи можно вернуть уверенность и какую-то удачу. Кроме того, что было тяжело, у нас достаточно много неплохих моментов было в атаке.

Особенно в первом тайме, пока посвежее были и качество поля позволяло. Во втором «Зенит» добавил, появилось больше пространства. Надо доводить до ударов и опасных моментов почаще. Ребята очень хотели достойно сыграть и взять очки, потому что они нам очень нужны.