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Парфёнов: «Я доволен характером команды»

сегодня, 16:49
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Наставник «Арсенала» Дмитрий Парфёнов отреагировал на ничью с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ.

Я доволен характером команды. Я уже говорил, что он есть, но только через такие матчи можно вернуть уверенность и какую-то удачу. Кроме того, что было тяжело, у нас достаточно много неплохих моментов было в атаке.

Особенно в первом тайме, пока посвежее были и качество поля позволяло. Во втором «Зенит» добавил, появилось больше пространства. Надо доводить до ударов и опасных моментов почаще. Ребята очень хотели достойно сыграть и взять очки, потому что они нам очень нужны.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:31
Ну это дорогого стоит...молодцы пушкари!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:16
Арсенал очень понравился, гораздо больше зенита. Скорее туляки потеряли два очка, чем сбг.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:03
молодцы. но победа была бы лучше))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:59
С приобретением очка туляков.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:57
Арсенал приобрёл, Хенит потерял
ABir
ABir
сегодня в 16:56
Ничья, хоть и нулевая, с Зенитом - для Арсенала весьма успешный результат!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:55
Парфёнов красава, гена жёлчью выговаривает по тюматч тина.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:55
Зенит красавцы))) Артёмка топ)))
viv
viv ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 16:54
Верно. У Арсенала по разным причинам не смогли играть 10 игроков основы.
beefs
beefs
сегодня в 16:52
ничья это очко да еще с Зенитом, поздравления......
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