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Матыцин заговорил о новом лимите на легионеров

сегодня, 13:50

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что результаты сборной России и российских клубов в еврокубках наводят на мысли о том, что лимит на легионеров нужно поменять.

Наверное, есть смысл задуматься [о формате лимита]. Результаты выступления наших клубов в еврокубках и игра нашей сборной будут серьезно проанализированы РФС и членами наблюдательного совета.

Но я бы не рассматривал вопрос легионеров как ключевой фактор развития нашего футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему в любом виде спорта. Каждый клуб должен быть заинтересован, чтобы как можно больше его воспитанников защищали цвета клуба, в дальнейшем — сборной страны.

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Все комментарии
Maxim Ryabinin
Maxim Ryabinin
сегодня в 15:41
Понятно, снова ужесточат=)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:11
Только и слышим - бла-бла-бла ! И вообще ,надо проанализировать деятельность самого РФС и членов наблюдательного совета ! И для начала ,надо вырастить своих воспитанников ,чтобы за них не стыдно было , а потом привлекать их и в клубы и в сборную ! Надо начинать лечить саму болезнь ,а не бороться с её симптомами . Начните с развития детского футбола по серьёзному ! База закладывается в детстве . А ваши поправки и изменения ни к чему толковому не приведут .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:37
Ты просто не понял. Вдумайся во фразу. " Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников играли за клуб и за сборную" Как думаешь о каком интересе речь идет? не о моральном, а о МАТЕРИАЛЬНОМ. Значит речь идет об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ наличии в составе клуба СВОИХ воспитанников. Значит никакой отмены лимита не будет, а будет его ИЗМЕНЕНИЕ. При отмене лимита возрастет ли число своих воспитанников в составе Локо, Зенита, Динамо ? Разумеется нет. Вот и ответ на твой вопрос.
112910415
112910415
сегодня в 13:56
ура ! вероятность успеха- 50 % !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:51
Решайте уже с этим лимитом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:51
Давно пора пересмотреть...
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