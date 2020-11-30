Матыцин заговорил о новом лимите на легионеров

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что результаты сборной России и российских клубов в еврокубках наводят на мысли о том, что лимит на легионеров нужно поменять.

Наверное, есть смысл задуматься [о формате лимита]. Результаты выступления наших клубов в еврокубках и игра нашей сборной будут серьезно проанализированы РФС и членами наблюдательного совета.

Но я бы не рассматривал вопрос легионеров как ключевой фактор развития нашего футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему в любом виде спорта. Каждый клуб должен быть заинтересован, чтобы как можно больше его воспитанников защищали цвета клуба, в дальнейшем — сборной страны.