Джорджевич: «Мое возвращение в „Арсенал“ было логичным»

Нападающий «Арсенала» рассказал о своем возвращении в тульский клуб.

В третий раз арендован «Арсеналом»? Смотрю на это, как на три отдельные истории. В первый раз, это сезон-2017/18, главным тренером был черногорский специалист Миодраг Божович. В то время я засиделся в запасе «Зенита», мне очень нужно было играть. Поступали предложения из нескольких клубов в России, но я понял, что надо ехать в Тулу. После первого года в «Арсенале» были хорошие впечатления, подумал, что ничего не надо менять. Так началась новая аренда, и получилось еще лучше. Сейчас другая ситуация – права на меня принадлежат «Локомотиву». Я много пропустил из-за тяжелой травмы. Когда пришлось выбирать, я подумал, что в Туле будет легче вернуться в футбол. Я все здесь знаю, мне все понятно, провел в «Арсенале» два прекрасных года. Так что мой выбор логичен.